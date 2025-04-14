Konya Meramlı okçular, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından düzenlenen Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası Seçmelerinde adeta şov yaptılar. Meram Belediyesporlu sporcular, bireysel ve takım kategorilerinde önemli dereceler elde ederek Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandılar. KONYA (İGFA) - Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından Konya’da düzenlenen Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası Seçmelerine Meram Belediyespor formasıyla katılan sporcular bireysel ve takım kategorilerinde önemli dereceler elde ederek Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Antalya, Isparta ve Konya bölgesinden 450 okçunun katıldığı şampiyonada derece elde eden Meram Belediyesporluisimler, Türkiye Şampiyonası’nda Konya’yı temsil edecekler.

Şampiyonada sıralamaya giren Meram Belediyesporlu isimler şu şekilde,

Büyük Kadınlar ; 1. Ravza Gül Söner - 3. ShakhlokhanKhodzhaAkhunova

Genç Erkekler ; 1. OiatilloKhodzhaAkhunov - 2. Muzaffer Gülkara

Genç Kızlar ; 2. Ayşe Hümeyra Koç - 3. Ayşenur Taş

Yıldız Erkekler ; 3. Salih Ekmekçibaşı

Minik Erkekler (12-13 yaş); 3. Muhammet Eren Tekbaş

Minik Kızlar (12-13 yaş) ; 1. Fatıma Reyyan Danacı

Minik Erkekler (10-11 yaş) ; 4. Mustafa Özkafa

Minik Kızlar (10-11 yaş) ; 1. Zeynep İnci Öz - 2. Nazlı Hilal Kavak

Minik Erkekler (8-9 yaş) ; 2. Abdullah Eymen Arslan

Meram Belediyespor takım atışları kategorisinde de büyük başarı elde etti;

Genç Kız Takımı ; 1. Ayşe Hümeyra Koç, Ayşenur Taş, Asya Kaya, Ebrar Çetintaş

Genç Erkek Takımı ; 1. OiatilloKhodzhaAkhunov, Muzaffer Gülkara, Mehmet Ali Konukcu, Abdülkadir Yatırtmacı

Yetişkin Kadın Takımı ; 1. Ravza Gül Söner, ShakhlokhanKhodzhaAkhunova, Sema Kaplan, Belkıs Şeyma Yıldırım

Yıldız Erkek Takımı ; 2. Salih Ekmekçibaşı, Mustafa Kerem Ayrancı, Eren Ak, Abdullah Şeker

Minikler ve Yıldızlar kategorisinde dereceye giren sporcular Mayıs ayında Samsun’da, Gençler ve Büyükler kategorisinde dereceye giren sporcularda Haziran ayında Konya’da gerçekleştirilecek. Türkiye Şampiyonası’nda şehrimizi temsil edecekler.