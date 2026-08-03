Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Kupası'ndan bir gümüş iki bronz madalya ile döndü.

MUĞLA (İGFA) - Türkiye'nin farklı illerinden 51 sporcunun katıldığı turnuvada Muğla Büyükşehir Belediyesi para okçuları farklı kategorilerde mücadele ettiler.

Para Makaralı Yay Karışık takımda Semray Taş Özer - İsa Umut Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya, Para Makaralı Yay kategorisinde Semray Taş Özer bireyselde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya, Para Makaralı Yay erkek takımda İsa Umut - Mustafa Gürbüz Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Ayrıca Serpil Kanat da Bireysel Para Makaralı yay kadın kategorisinde sıralamayı dördüncü bitirdi.

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sporun her branşında başarılı sporcular yetişmesi için spora desteklerinin devam edeceğini söyledi ve Samsun'da düzenlenen turnuvada Muğla'yı başarıyla temsil eden sporcuları ve antrenörleri Alpaslan Özer'i kutladı.

Başkan Aras; ' Okçuluktan, satranca, masa tenisinden taekwondoya birçok branşta sporcularımız bizleri, ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. Samsun'da düzenlenen turnuvada da para okçularımız hedeflerini 12'den vurarak büyük performans gösterdiler ve bizleri gururlandırdılar. Para okçularımızı ve antrenörümüzü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.' dedi.