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Bu galibiyetle Kumluca Belediyespor, puan tablosunda önemli bir avantaj sağladı.

Antalya Kumluca İlçe Stadyumu'nda oynanan Bölgesel Amatör Lig 6. Grup karşılaşmasında, Kumluca Belediyespor, Akşehirspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golü, 24. dakikada Oğuzhan Kolak'tan geldi. Mehmet ŞENTÜRK- ANTALYA (İGFA)- Antalya'nın Kumluca ilçesindeki karşılaşma ilk yarı 1-0 tamamlanırken, ikinci yarıda her iki takım da gol fırsatlarını değerlendiremedi.