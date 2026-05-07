TCDD Taşımacılık, Manisa-Uşak hattında yapılacak yol çalışmaları nedeniyle bazı tren seferlerinin geçici olarak durdurulacağını duyurdu. Düzenleme kapsamında Konya Mavi Ekspresi ile bazı bölgesel trenler belirli tarihler arasında işletilemeyecek.

ANKARA (İGFA) - TCDD Taşımacılık tarafından yapılan açıklamada, Turgutlu-Urganlı, Killik-Konaklar, Konaklar-Güneyköy, Güneyköy-Eşme, Ahmetler-İnay ve Oturak-Dumlupınar istasyonları arasında gerçekleştirilecek yol çalışmaları nedeniyle hat kesiminin 11-15 Mayıs 2026 tarihleri arasında geçici olarak tren trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Açıklamaya göre, bu süreçte bazı yolcu trenlerinin seferleri geçici olarak iptal edildi.

Buna göre, Konya Mavi Ekspresi 11-14 Mayıs 2026 tarihleri arasında işletilemeyecek, tren 15 Mayıs itibarıyla yeniden tam parkur seferlerine başlayacak.

Basmane-Uşak-Basmane bölgesel trenleri ise 11-15 Mayıs tarihleri arasında çalışmayacak ve 16 Mayıs'ta yeniden sefere çıkacak.

Basmane-Alaşehir-Basmane ile Manisa-Alaşehir-Manisa bölgesel tren seferleri de 11-13 Mayıs tarihleri arasında yapılamayacak. Bu hatlardaki seferlerin 14 Mayıs 2026 tarihinde yeniden başlaması planlanıyor.

TCDD Taşımacılık, yolcuların seyahat planlarını güncel düzenlemeleri dikkate alarak yapmaları gerektiğini belirterek anlayış çağrısında bulundu.