Millî Savunma Bakanlığı, son bir haftada 4 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıklarken, Menbic'te tespit edilen tüm tünel hatlarının imha edildiğini duyurdu. Hudutlarda ise 256 kişi yakalandı.

İSTANBUL (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirilen SAHA 2026 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında yapıldı. Toplantıya, Bakanlık ile TRT iş birliğinde hazırlanan 'Operasyon Alesta' dizisinin yapımcı ve oyuncuları da katıldı.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ile Bakanlık Sözcüsü Zeki Aktürk tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele faaliyetlerinin kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamaya göre son bir haftada 4 PKK'lı terörist teslim olurken, operasyon bölgelerinde mayın, el yapımı patlayıcı, mağara, sığınak ve barınakların tespit ve imha çalışmalarına devam edildi.

MSB ayrıca, son bir haftada imha edilen 4 kilometrelik tünelle birlikte Menbic'te tespit edilen tüm tünel hatlarının kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu. Böylece Suriye harekât alanlarında toplam 789 kilometrelik tünelin tamamen imha edildiği bildirildi. Hudut güvenliği faaliyetlerine ilişkin bilgiler de paylaşan Bakanlık, son bir haftada yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu toplam 256 kişinin yakalandığını, 2 bin 232 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini açıkladı.

Yıl başından bu yana ise yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 2 bin 686 kişinin yakalandığı, 27 bin 850 kişinin de hududu geçemeden engellendiği kaydedildi.