Konya'da Karatay Belediyespor Kulübü, U16 Erkek ve Kız Basketbol Takımları, katıldıkları bölge şampiyonalarında, sergiledikleri performansla Anadolu Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.KONYA (İGFA) - Konya'da Karatay Belediyesi Spor Kulübü sporcuları; katıldıkları şampiyona, turnuva ve organizasyonlardaki başarılarıyla Konya ve Türkiye’nin gururu olmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Kahramanmaraş’ta düzenlenen U16 Bölge Şampiyonası’nda Karatay Belediyespor Kulübü U16 Erkek Basketbol Takımı, turnuvayı namağlup tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı ve şampiyon oldu. Takım, bu zaferle birlikte Anadolu Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Bir başarı da Kız Basketbol Takımından geldi. Takım, Adana’da düzenlenen U16 Bölge Şampiyonası’nda oynanan müsabakalarda rakiplerine üstünlük kurarak Anadolu Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti. Karatay Belediyespor’un genç basketbolcuları, Anadolu Şampiyonası’nda da aynı başarıyı tekrarlayarak kulüplerini ve Konya’yı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, kulübün elde ettiği başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Kılca; U16 takımlarının elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandırdığını belirterek, gençlerin en güzel şekilde yetişmesi, iyi birer sporcu ve sağlıklı bir neslin ferdi olabilmeleri için ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini söyledi.