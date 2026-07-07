İstanbul Beylikdüzü Belediyesi'nin üçüncü kez ev sahipliği yaptığı Türkiye Açık Air Power Athletics Şampiyonası, 5 ülkeden 95 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, Türkiye Açık Air Power Athletics sporunun uluslararası organizasyonuna üçüncü kez ev sahipliği yaptı.

Beylikdüzü Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya, Moldova ve Amerika Birleşik Devletleri'nden toplam 95 sporcu katıldı.

Aletli jimnastik kökenli bir spor olan Air Power Athletics'te 6 yaşından itibaren farklı yaş gruplarında yarışan sporcular; güç, denge, esneklik ve koordinasyon gerektiren performanslarıyla izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Şampiyonanın sonunda dereceye giren sporcular ödüllerine kavuşurken, organizasyon kapsamında gerçekleştirilen gösteri performansları da izleyicilerden büyük alkış aldı.

TURAN: BU ORGANİZASYONA EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ

Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Emel Turan, etkinlikte yaptığı konuşmada organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Turan, 'Bu güzel organizasyonun Beylikdüzü'nde düzenleniyor olması bizleri çok mutlu ediyor. Bu yıl üçüncü kez ev sahipliği yapıyoruz. Uzun yıllar boyunca bu organizasyonu birlikte büyütmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

ÜZEL: BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ'NİN DESTEĞİ KELİMELERE SIĞAMAYACAK KADAR FAZLA

Organizasyon koordinatörü Mehmet Üzel ise 'Dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz bu yarışmayı tek başımıza düzenlemedik. Son 3 yıldır bize salonlarını açarak ve başka birçok konuda teknik destek sağlayarak yarışmamızın bu seviyeye gelmesini sağlayan Beylikdüzü Belediyesi'ne ve tüm çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Yaptıkları destek kelimelere sığamayacak kadar fazla. Çünkü bu sporun gelişmesinde belediye ve kurum destekleri olmazsa sporlar kendi içlerinde kısıtlı kalıyorlar. Bizim için çok değerli bir destek bu. Umarım tüm Türkiye'de bu sporun gelişmesine destek olacak başka kurumlar da olur' şeklinde konuştu.