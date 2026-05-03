Ankara'da Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okulların dağılma saatinde öğrencilerin güvenliği için mesai yapmayı sürdürüyor.

ANKARA (İGFA) - Trafik ve yaya yoğunluğunun oluştuğu bu saatlerde sabahçı-öğlenci ve tam gün eğitim veren birçok okulun önünde görev yapan ekipler, öğrencileri güvenli bir şekilde yolun karşısına geçirerek yaya ve trafik güvenliğini sağlıyor. Okul çevrelerinde seyyar satıcı faaliyetlerine de geçit vermeyen ekiplerin çalışmaları veliler ve öğretmenlerden tam not alıyor.

Keçiören'de özellikle trafik yoğunluğunun arttığı okul çevrelerinde görev yapan zabıta ekipleri, öğrencilerin yaya geçitlerini güvenli şekilde kullanabilmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Okul giriş ve çıkış saatlerinde sahada aktif rol alan ekipler, hem öğrencilerin karşıdan karşıya emniyetle geçmesini sağlıyor hem de cadde ve kavşaklardaki trafik akışının düzenli ilerlemesine katkıda bulunuyor. Araç yoğunluğunu kontrollü biçimde yöneten zabıta personeli, ulaşımın daha rahat hale gelmesine destek oluyor. Zabıta ekiplerinin öğrencilere yönelik sıcak ve samimi yaklaşımı da öğrencilerin sevgi gösterileriyle karşılıyor.

AİLELERİN GÖNLÜ RAHAT

Okul çıkışında çocuklarını karşılayan veliler, Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalardan duydukları memnuniyeti ve gönül rahatlığını ifade ederek güven veren uygulama için Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'a teşekkür etti.