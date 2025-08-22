Konya'da Karatay Belediyesi’nin ilçedeki çocuklara ve gençlere yönelik olarak 2019’dan bu yana sürdürdüğü Karatay Yaz Spor Okulları’nın 2025 Dönemi, düzenlenen final programıyla sona erdi.KONYA (İGFA) - 2019’dan bu yana Karatay Belediyesi tarafından düzenlenen Karatay Yaz Spor Okulları 2025 Dönemi sona erdi.

Futbol, voleybol, basketbol, yüzme, jimnastik, taekwondo, masa tenisi, okçuluk, kort tenisi, ve satranç gibi 10 branşa kayıt yaptıran 6.300 sporcu, alanlarında uzman eğitmenler eşliğinde 12 tesiste eğitim aldı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, programda yaptığı konuşmada, Karatay Belediyesi olarak ilçeyi eğitimde, sporda, kültürde, sosyal aktivitelerde ve birçok alanda çok daha başarılı kılmak için çaba sarf ettiklerinin altını çizdi.

Karatay Belediyesi olarak, çocuklara verdikleri değerin tüm çalışmaların temelini oluşturduğunu vurgulayan Başkan Kılca; Yaz Spor Okulları ile çocukların ekranların başından kaldırıp, akranlarıyla buluşturduklarını belirterek, "Kazandıkları madalyalar, kupalar elbette çok kıymetli. Ancak bence en kıymetlisi, bu süreçte edindikleri dostluklar, özgüven, takım ruhu ve başarma azmidir. Çünkü bizler çok iyi biliyoruz ki; bugün, bu sahaların tozunu kaldıran yiğitler, yarınlarımızın asıl sahipleri olacak. İşte bu yüzden, onların sadece akademik olarak değil; fiziksel, bedensel ve manevi olarak da en iyi şekilde yetişmeleri, donanımlı, ahlaklı ve sağlıklı bireyler olarak hayata atılmaları için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Yaklaşık 2 ay süren bu keyifli ve yoğun maratonda 10 farklı branşta, 12 ayrı tesiste 6 bin 300 sporcunun eğitimlerinin tamamlandığını kaydeden Başkan Kılca, "Karatay Yaz Spor Okulları’mıza katılan tüm öğrencilerimize, onları yetiştiren hocalarımıza ve en büyük destekçisi olan siz kıymetli ailelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Jimnastik Federasyonu Başkanı ve Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Günbaş, Karatay Belediyesi tarafından düzenlenen Karatay Yaz Spor Okulları’nın önemine değindi.

KARATAY YAZ SPOR OKULLARI İLÇEMİZİ ÖRNEK GÖSTERİLECEK BİR NOKTAYA TAŞIYOR

Altıncısı düzenlenen Karatay Yaz Spor Okulları kapanış programında konuşan Konya Valisi İbrahim Akın da, 30 Haziran’da 10 farklı branşta başlayan ve 6 bin 300 çocuğun ve gencimiz eğitim aldığına dikkati çekerek, "Bu tablo, Karatay Belediye’mizin altyapı ve şehir hizmetleriyle birlikte bireyden topluma uzanan sosyal sorumluluk projelerinde de ne kadar kayda değer bir hizmet ortaya koyduğunu göstermektedir. İşte bu anlayış ve bakış açısı, Karatay’ımızı sosyal belediyecilikte de örnek gösterilecek bir noktaya taşımaktadır. Projeyi yıllardır devam ettiren Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca’ya antrenörlerimize, eğitmenlerimize ve emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyor; Karatay Yaz Spor Okulları’nda çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla kazandıkları disiplin, azim ve kardeşlik ruhunun ülkemizin güçlü geleceğine ışık olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Daha sonra Karatay Yaz Spor Okulları kapanış programı farklı branşlarda eğitim alan öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.