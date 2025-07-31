Konya Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Güneysınır’da kurak alanların değerlendirilmesi ve bölge ekonomisine katkı sağlamak amacıyla ekilen lavantaların hasadı yapıldı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kırsal bölgelerde alternatif ürün ekiminin büyük önem taşıdığını belirterek, üreticilerin hasadını yaptıkları lavanta ve diğer tıbbi aromatik bitkilerin yağını, Güneysınır’da kurdukları damıtma tesisinde çıkardıklarını ifade etti. Başkan Altay, “Her zaman üreten, çalışan ve bu ülkeye katkı sağlayan üreticimizin yanında olacağız” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Güneysınır’da alternatif ürün olarak ekilen lavantaların hasadı gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kırsalda yaşayan vatandaşların gelirini artırmayı ve ekilmeyen atıl arazilerin üretime kazandırılmasını amaçlayan değerli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kırsal bölgelerde alternatif ürün ekimini teşvik ettiklerini vurgulayan Başkan Altay, “Konya’da pilot bölge olarak belirlediğimiz Güneysınır ve Çumra ilçelerimizde toplamda 1,3 milyon metrekarelik alanda 2 milyon adet lavanta fidesini, yüzde 85’e kadar hibe desteği ile lavanta yetiştiriciliği eğitimi alan ve bu alanda üretim yapmak isteyen çiftçilerimize dağıttık. Ayrıca üreticilerimize lavanta fide dikim ve hasat makineleri hibe ederek tarımsal mekanizasyon desteği sağladık. Güneysınır’da kurduğumuz damıtma tesisimizde ise üreticilerimiz, lavanta ve diğer tıbbi aromatik bitkilerin yağlarını çıkarabiliyor. Her zaman üreten, çalışan ve bu ülkeye katkı sağlayan üreticimizin yanında olacağız” şeklinde konuştu.

KONYA BÜYÜKŞEHİR ÇİFTÇİYE DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYOR

Güneysınır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Kurşun, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Güneysınır’daki projesinin bölge üreticisinin gelirini ve sosyal-ekonomik düzeyini iyileştirmeyi hedefleyen çok önemli bir çalışma olduğunu belirtti. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin meyvecilik ve bağcılığın yanı sıra tıbbi aromatik bitkilerde de önemli destekler sağladığını ifade eden Kurşun, katkıları dolayısıyla emeği geçen herkese teşekkür etti.

GÜNEYSINIR DAMITMA TESİSİ

Üreticiler, hasadını yaptıkları lavanta, kekik, adaçayı gibi tıbbi ve aromatik bitkileri, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılında Güneysınır ilçesinde inşa edilen damıtma tesisine getirerek, bu bitkilerin uçucu yağlarını çıkarıyor. Bu şekilde, yüksek kaliteli ve ekonomik değeri yüksek yağlar üretilerek bölge kalkınmasına katkı sağlanıyor.

Lavanta yağı, özellikle ilaç, kozmetik, gıda ve temizlik sanayisinde kullanılıyor; lavanta balı ise değerli bir ürün olarak öne çıkıyor.

LAVONYA MARKASI İLE ÇEŞİTLİ ÜRÜNLER ÜRETİLİYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere ek gelir sağlamak amacıyla “LAVONYA” markası altında çeşitli lavanta ürünleri üretiyor.

Bu ürünler arasında lavanta sabunu, lavanta kolonyası, lavanta kremi, lavanta yağı, lavanta kesesi ve lavanta araç kokusu bulunuyor. Proje kapsamında, farklı ürünler için Ar-Ge çalışmaları devam ediyor.

Bölge ekonomisine katkı sağlayan lavanta üretimi, hem çiftçilerin hem de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.