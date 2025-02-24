Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehaneler ve Lise Medeniyet Akademileri öğrencilere yönelik farklı etkinlikler düzenlemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda gençler, Lise Medeniyet Akademileri tarafından düzenlenen “4. Geleneksel Münazara Yarışması” ve Bilgehaneler tarafından düzenlenen “Değerlerle Ramazan Bilgi ve Kültür Yarışması” ile bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, eğitim birimleriyle öğrenciler için hizmet vermeye devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında hizmet veren Bilgehaneler tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Değerlerle Ramazan Bilgi ve Kültür Yarışması”nda çeyrek final ve yarı final etapları tamamlandı.

Öğrenciler, genel kültür, Konya kültürü, Ramazan-ı Şerif ve ilmihal gibi çeşitli konularda bilgilerini sergileyerek finalde yarışmaya hak kazandı.

Final etabı, 8 Mart'ta gerçekleşecek ve büyük heyecana sahne olacak yarışma, her yıl olduğu gibi bu sene de Bilgehane öğrencilerinin Ramazan-ı Şerif coşkusunu artırarak bilgilerini pekiştirmelerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Aliya İzzetbegoviç, Sultan Alparslan, Sarayönü, Lala Mustafa Paşa, Celaleddin Karatay ve Bozkır Bilgehanelerin kız grupları finalde yarışmaya hak kazanırken erkek gruplarındaki finalistler ise Sultan Fatih, Sultan Alaaddin, Selahaddin Eyyubi, Doğanhisar, Yavuz Sultan Selim ve Konevi Bilgehanelerden oldu.

Geçmiş yıllardan bu yana büyük ilgi gören yarışma, bu yıl da temposunu koruyarak öğrencilerin takım ruhunu ve bilgi birikimlerini güçlendirmeye devam ediyor.

LİMA'DA GENÇLER EĞLENEREK ÖĞRENİYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Lise Medeniyet Akademileri (LİMA) ise düşüncenin ve hitabetin ön planda olduğu “4. Geleneksel Münazara Yarışması” ile genç zihinleri buluşturdu.

Öğrenciler, münazara sürecinde analitik düşünme, etkili iletişim ve eleştirel bakış açısı kazanırken, farklı perspektifleri anlamayı bir erdem, mantıklı argüman oluşturmayı ise bir sanat olarak benimsedi.

Kendi görüşlerini güçlü bir şekilde savunarak özgüvenlerini pekiştiren gençler, takım ruhunun gücünü keşfederken topluluk önünde kendilerini ifade etme cesareti kazandı.

Yarı final ve final turlarında Kudüs Çalışma Grubu jüri üyeleri, gençlerin kıyasıya rekabetine tanıklık etti.

Final karşılaşması, izleyiciler ve öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilirken, bilgi dolu içeriğiyle unutulmaz bir şölen havası yaşattı.

Yarışma sonunda, kız öğrenciler arasında Keyhüsrev Lise Medeniyet Akademisi, erkek öğrenciler arasında ise Ereğli Lise Medeniyet Akademisi birincilik ödülünü kazandı.

Dereceye giren tüm ekipler, kazandıkları ödülleri büyük bir coşkuyla alırken, bu anlamlı organizasyon gençlerin kişisel gelişimlerine sağladığı katkılarla hem zihinlerde hem de kalplerde derin izler bıraktı.