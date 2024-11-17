Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan TÜBİTAK destekli Türkiye’nin ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, ara tatilde “Dijital Yaşam Haftası” etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Dijital dünyayı keşfetmeye yönelik birçok eğitici atölye ve deneyimle katılımcılar teknolojiyle iç içe bir hafta geçirdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Konya Bilim Merkezi’nde ara tatilde “Dijital Yaşam Haftası” etkinlikleri gerçekleştirildi.

Okullara verilen bir haftalık tatili bilimle ve teknolojiyle değerlendirmek isteyen bilim ve teknoloji meraklısı öğrenciler, Konya Bilim Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı etkinliklerle dijital dünyayı keşfetme imkanı buldu.

Eğlenceli ve eğitici içerikli etkinlikler kapsamında katılımcılar bilgisayarsız kodlama ile algoritma mantığını öğrendi. Kendi kodlarını yazarak projeler geliştirme, kişisel saatlerini tasarlayabilme, yapay zekâya karşı satranç oynayabilme ve uçak simülasyonunda pilotluk deneyimi yaşayan katılımcılar ayrıca dijital dünyayı keşfetmeye yönelik daha birçok eğitici atölye ve deneyimle teknolojiyle iç içe bir hafta geçirdi.

Konya Bilim Merkezi, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından TÜBİTAK desteğiyle 2014 yılında Türkiye’nin ilk bilim ve en büyük merkezi olarak kuruldu. Her yaştan insana bilimi sevdirmek ve toplumun bilim merakını artırmak amacıyla hizmet veren bilim merkezi, tematik sergi galerileri ve interaktif düzeneklerle donatıldı. Ayrıca atölyeler, laboratuvarlar, gözlem ve seyir kulesi, planetaryum, konferans salonları ve çocuk kütüphanesi gibi olanaklar sunarak bilimi eğlenceli ve keşfedilebilir bir hale getiriyor.