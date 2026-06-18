Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Gökyüzü Gözlem Etkinliği', bilim ve astronomi meraklılarını bir araya getirdi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Gökyüzü Gözlem Etkinliği' yoğun ilgi gördü.

Konya Bilim Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinlikte bine yakın bilim meraklısı ziyaretçi, teleskoplarla Venüs, Jüpiter, Merkür ve hilal evresindeki Ay'ı gözlemleme fırsatı buldu.

Etkinlikte beş farklı teleskopla yapılan gözlemler sırasında, Venüs ve Jüpiter'in Dünya'dan bakıldığında aynı doğru üzerinde sıralanmış noktalar gibi görünmesi katılımcılara etkileyici anlar yaşattı.

Hilal evresindeki Ay'ın teleskoplarla incelenmesi de özellikle çocuklar ve aileler tarafından büyük ilgi gördü.

Astronomlar eşliğinde gerçekleştirilen gözlem etkinliğinde ziyaretçilere gök cisimleri hakkında bilgiler verildi. Ayrıca etkinlik kapsamında katılımcılarla bilimsel içerikli atölye çalışmaları da gerçekleştirildi.

Konya Bilim Merkezi, bilimi toplumun her kesimiyle buluşturan etkinliklerine devam ederek, gökyüzüne ve keşfe ilgi duyan ziyaretçilerini yeni bilim etkinliklerinde ağırlamayı devam edecek.