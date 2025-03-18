Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehane öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde sahneledikleri “Bir Adım Attılar: Bin Asır Geçilmez Oldu” tiyatrosu ile şehitleri andı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Bilgehaneler’de Çanakkale Zaferi ve vatan uğruna canını feda eden şehitler anıldı.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde gerçekleştirilen programda, Bilgehane öğrencileri tarafından sergilenen “Bir Adım Attılar: Bin Asır Geçilmez Oldu” tiyatro gösterisi izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Selahaddin Eyyubi, Sultan Alparslan ve İbn-i Sina Bilgehane öğrencilerinin hazırladığı oratoryo, tiyatro ve zeybek gösterileri, Çanakkale ruhunu yeniden yaşatırken, öğrenciler tarafından hazırlanan mehter gösterisi de izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Tarihi destanları yeni nesillere aktarmak ve aziz şehitlerimizi minnetle anmak amacıyla düzenlenen programa bin kişi katıldı.

Bilgehaneler tarafından düzenlenen Çanakkale Zaferi ve şehitleri yad etme programının sonunda öğrenciler, izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.