Yüksek enflasyona paralel olarak artan arsa ve yapı malzeme maliyetleri inşaat sektöründeki konut arzında durağanlaşmaya neden oldu. Sektör temsilcilerinden Caner Tan, konut yatırımını erteleyenlerin değil, bugünden harekete geçenlerin kazanacağını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’deki konut stoğunun hızla eridiğini vurgulayan sektör temsilcilerinden Caner Tan, “Geldiğimiz noktada, konut yatırımını erteleyenler değil, bugünden harekete geçenler kazanacak” dedi.

Konut sahibi olmanın her geçen yıl bir önceki yıla göre giderek zorlaştığına dikkat çeken Tan, “Bir gayrimenkul sahibi olmak her geçen gün zorlaşıyor. Bu yıl alamayanların, bir sonraki yıl alırım düşüncesi de maalesef geçerli olamıyor. Tasarrufla ilgili duyduğum en güzel cümlelerden biri, 'önce tasarruf yapılır, sonra kalan para harcanır' şeklindeydi. Çünkü, 'önce parayı harcayayım, kalanıyla tasarruf yaparım' şeklinde bir model olmaz. Bugün yaptığınız tüm konut yatırımları, kişinin gelecekle ilgili bir tasarrufudur. Kişi ilerde emekli olduğunda artık konut sahibi olması mümkün değil. İlave bir yatırım yapmayan herkes gün geçtikçe bunun daha da zorlaştığını görecek” diye konuştu.

YATIRIM YAPMAK ZORLAŞIYOR

Bundan 5 yıl önce konut edinmenin daha kolay olduğunu vurgulayan Caner Tan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“5 yıl sonra da bugün yapacağınız yatırımdan daha zor olacak. Bu yüzden konut yatırımını ertelememek gerek. Bugün zor ama yarın daha da zor olacak. Faiz indirimleri mevcut konut fiyatlarının zaman içinde yükselmesine neden olacak. Biz de mevcut durumu çok iyi analiz ederek, doğru noktada, ihtiyacı doğru karşılayan, doğru fiyatlı, doğru metrekarelerde, doğru projelerle yatırımcının karşısına çıkıyoruz. Geçtiğimiz 5 yıl bizi bu konuda haklı çıkardı.Yoğun bir çalışma dönemine giriyoruz. Yatırımcılara doğru modeller sunarak, onları ulaşılabilir fiyatlarla konut sahibi yapacağız”

FAİZ İNDİRİMİ PİYASAYI HAREKETLENDİRİR

Türkiye genelinde yaklaşık 2 milyon adetlik konut stoğunun artık tükenme noktasına geldiğini hatırlatan Tan, “Bu durum kira fiyatlarına da doğrudan yansıyor. Bizi daha önce tercih eden yatırımcılar ve tedarikçiler, yeni projeler talep ediyor. Bu da üzerimizde yeni projeler geliştirme yönünde bir baskı oluşturuyor” ifadesini kullandı.

Faiz indirimlerinin konut piyasasını canlandıracağını kaydeden Caner Tan, “Geçtiğimiz Mart ayında yaşanan faiz indirimiyle birlikte piyasada hızlı bir canlanma yaşandı. Bu ay açıklanan faiz indirim kararı da faizin düşüş ivmesinin devam edeceğini gösteriyor. Bu durum, yatırımcıları artık tamamlanmış ve güvenilir markaların projelerine yöneltiyor. Bu süreçte, konut yatırımını erteleyenler değil, bugünden harekete geçenler kazanacak” diye konuştu.