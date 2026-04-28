Kocaeli'de Çayırova Belediyesi'nin geçtiğimiz Ekim ayında faaliyete aldığı kompost üretim tesisi, ilçede toplanan organik atıkları, kompost gübreye dönüştürerek toprağa can oluyor.

KOCAELİ (İGFA) - Sıfır atık ve geri dönüşüm alanında yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Çayırova Belediyesi, bu alanda önemli bir çalışmayla doğaya katkı sunuyor.

Şekerpınar Mahallesi'nde inşa edilen ve ilçedeki organik atıkların geri dönüşmesine imkan sağlayan Çayırova Belediyesi Kompost Üretim Tesisi, toprağa can oluyor. İklim değişikliği ve sürdürülebilir çevre anlayışı kapsamında hayata geçirilen tesis, pazar yerlerinden toplanan atıkların, kompost gübreye dönüşmesini sağlıyor. Tesiste bulunan 2 adet 500 kilogram kapasiteli kompost makinesi sayesinde, organik atıklar kontrollü bir süreçten geçirilerek doğal gübreye dönüştürülüyor. Bu sayede hem atık miktarı azaltılıyor hem de toprağın verimliliği artırılıyor.

'ATIK DEĞİL KAYNAK VAR'

Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 'Doğayı koruyan, kaynakları verimli kullanan ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışan belediyemiz, çevre dostu projeleriyle fark yaratmaya devam ediyor. Atık minimizasyonu ve döngüsel ekonomi anlayışıyla karbon ayak izini azaltıyor, doğal kaynaklarımızı koruyoruz çünkü biliyoruz ki; Atık değil, kaynak var ve gelecek, bugün attığımız adımlarla şekillenecek' denildi. Tesiste oluşturulan kompost gübrelerle hem sıfır atık anlayışının güzel bir örneği ortaya konulmuş oluyor, hem de atıkların tekrar toprakla buluşup, ilçe genelindeki yeşil alanların bakımında kullanılması sağlanıyor.