Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 2026/251 sayılı karar kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesindeki 11 ilin defterdarlığına yeni atamalar yapıldı. Karar, 18 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı.

ANKARA (İGFA) - Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatında görev yapacak defterdarların atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlandı.

2026/251 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 11 ilin defterdarlığına yeni isimler atanırken, bazı illerde görev değişimi gerçekleştirildi.

Karara göre atamalar şöyle:

  • Aksaray Defterdarlığı: Naci Günaydın
  • Artvin Defterdarlığı: Mustafa Aydın
  • Balıkesir Defterdarlığı: Serkan Mehmet Ersoy
  • Çankırı Defterdarlığı: Hasan Aydınoğlu
  • Hakkari Defterdarlığı: Mesut Çalışır
  • Mardin Defterdarlığı: Şahin Demirci
  • Muğla Defterdarlığı: Sakarya Defterdarı İlhan Akçay
  • Sakarya Defterdarlığı: Balıkesir Defterdarı Ayhan Yaman
  • Siirt Defterdarlığı: Yusuf İpekçi
  • Şırnak Defterdarlığı: Hasan Öztaş
  • Van Defterdarlığı: Ali Gündoğdu

Kararda, atamaların 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince gerçekleştirildiği belirtildi.

IGEXX 2026, Küresel e-ticaretin devlerini İstanbul'da buluşturacak
IGEXX 2026, Küresel e-ticaretin devlerini İstanbul'da buluşturacak
İçeriği Görüntüle

Kaynak: RSS