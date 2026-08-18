Bunlar da ilginizi çekebilir

Karara göre atamalar şöyle:

2026/251 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 11 ilin defterdarlığına yeni isimler atanırken, bazı illerde görev değişimi gerçekleştirildi.

ANKARA (İGFA) - Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatında görev yapacak defterdarların atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlandı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.