Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 2026/251 sayılı karar kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesindeki 11 ilin defterdarlığına yeni atamalar yapıldı. Karar, 18 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı.
ANKARA (İGFA) - Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatında görev yapacak defterdarların atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlandı.
2026/251 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 11 ilin defterdarlığına yeni isimler atanırken, bazı illerde görev değişimi gerçekleştirildi.
Karara göre atamalar şöyle:
- Aksaray Defterdarlığı: Naci Günaydın
- Artvin Defterdarlığı: Mustafa Aydın
- Balıkesir Defterdarlığı: Serkan Mehmet Ersoy
- Çankırı Defterdarlığı: Hasan Aydınoğlu
- Hakkari Defterdarlığı: Mesut Çalışır
- Mardin Defterdarlığı: Şahin Demirci
- Muğla Defterdarlığı: Sakarya Defterdarı İlhan Akçay
- Sakarya Defterdarlığı: Balıkesir Defterdarı Ayhan Yaman
- Siirt Defterdarlığı: Yusuf İpekçi
- Şırnak Defterdarlığı: Hasan Öztaş
- Van Defterdarlığı: Ali Gündoğdu
Kararda, atamaların 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince gerçekleştirildiği belirtildi.
Kaynak: RSS