Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, reklam yasağı ihlallerini izlemek amacıyla Türkiye Barolar Birliği bünyesinde yeni bir merkez oluşturulacak.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan 'Reklam Yasağı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile avukatlık mesleğinde reklam yasağı ihlallerinin daha etkin şekilde izlenmesi amacıyla yeni bir yapı oluşturuldu.

Yönetmeliğe eklenen 12/A maddesiyle birlikte 'Reklam Yasağı İhlallerini Takip Merkezi' kurulması kararlaştırıldı. 5 kişiden oluşacak merkez, yazılı, görsel, işitsel ve çevrimiçi mecralarda gerçekleştiği iddia edilen reklam yasağı ihlallerini tespit edecek, raporlayacak ve süreci barolar nezdinde takip edecek.

Merkez üyeleri, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından en fazla iki yıllık süreyle görevlendirilecek. Üyelerin, avukatlık disiplin hukukunda yetkin olmaları ve herhangi bir disiplin cezası almamış olmaları şartı aranacak. Yeni düzenlemeye göre merkez, ihlal iddialarını re'sen ya da başvuru üzerine ilgili baroya iletecek. Barolar ise soruşturma açılıp açılmayacağına ilişkin kararlarını merkeze bildirecek. Ayrıca merkez, barolardan disiplin soruşturmalarına ilişkin istatistiki veriler de talep edebilecek.