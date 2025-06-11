Ormanya ve Kuzuyayla bayram tatili boyunca büyük ilgi gördü. 4 günlük tatil süresince 150.160 kişi, Kocaeli’nin gözde turizm destinasyonlarını tercih etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin önemli turizm destinasyonlarından Ormanya ve Kuzuyayla büyük bir özenle yürütülen hazırlıkların ardından Kurban Bayramı tatilinde de doğaseverlerin gözdesi oldu. Binlerce ziyaretçi doğanın büyüleyici atmosferinde, hayvanlar ile iç içe, dopdolu etkinliklerle unutulmaz anlar yaşadı.

YEŞİLİN TONLARINDA BİR BAYRAM

Bayram tatilinde tam bir cazibe merkezi haline gelen Ormanya, doğa ile iç içe, huzurlu ve eğlenceli bir bayram geçirmek isteyen binlerce vatandaşın gözdesi oldu. Ormanya’ya Kocaeli'nin yanı sıra çevre illerden de yoğun ilgi gösterildi. Tatil süresince mesire alanları piknikçilerle dolup taşarken, doğa parkurlarında yürüyüş yapan ve yaban hayatını gözlemleyen ziyaretçiler eşsiz anılar biriktirdi.

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Ormanya'nın geniş ve bakımlı piknik alanları, bayram boyunca ailelerin keyifli vakit geçirdiği en popüler noktalardan biriydi. Misafirler, temiz havada hazırladıkları lezzetleri paylaşırken, çocukların oyun gruplarındaki neşeli sesleri ayrı bir canlılık kattı. Özellikle Çocuk Hayvan Çiftliği bölümü, miniklerin hayvanlarla doğrudan temas kurma fırsatı bulduğu, sevgi ve şefkatle dolu anlara sahne oldu. Kuş türleri, keçiler ve diğer çiftlik hayvanları, çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

YABAN HAYATIYLA BÜYÜLÜ BULUŞMA

Ormanya’nın Yaban Yaşam Alanı, ziyaretçilerine doğanın büyüleyici yüzünü yakından tanıma fırsatı sundu. Geyikler ve diğer yaban hayvanlarını doğal ortamlarında izleme ayrıcalığı fotoğraf severlerin büyük ilgisini çekti. Orman Kütüphanesi ise doğa ve kitap tutkunlarını bir araya getirdi. Hem çocuklar hem yetişkinler, doğa temalı kitaplarla içsel bir yolculuğa çıkarken, kelimelerin arasında huzur buldu.

ACENTALARIN ROTASI: ORMANYA

Bayram tatili süresince Ormanya, il dışından düzenlenen tur programlarının da gözdesi oldu. Eskişehir, Ankara, Bursa, İzmir, Balıkesir, Hatay, İstanbul gibi farklı şehirlerden gelen tur acentalarıyla toplamda 15.035 kişi Ormanya'yı ziyaret etti. Bu yoğun ilgi, Ormanya'nın Türkiye genelinde popülerliğini ve cazibesini bir kez daha kanıtladı.

KUZUYAYLA’DA BAYRAM COŞKUSU

4 günlük Kurban Bayramı tatilinde Kuzuyayla Tabiat Parkı da ziyaretçilerini doğayla buluşturdu. Yeşilin her tonunu barındıran manzarasıyla dikkat çeken yayla, yürüyüş parkurlarında yapılacak doğa yürüyüşleriyle hem bedeni hem ruhu dinlendirdi. Ateşsiz piknik alanları sayesinde aileler güvenli ve temiz bir ortamda keyifli anlar yaşarken doğaseverler serin yayla havasında huzur buldu. Kuzuyayla, bu bayram da doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez adresi oldu.

BÜYÜKŞEHİR’İNDEN KUSURSUZ HİZMET

Bayram tatili boyunca kusursuz bir misafirperverlik sergileyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, temizlikten güvenliğe kadar her detayla titizlikle ilgilendi. Ziyaretçilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda vakit geçirmesi için görev başında olan ekipler, bayram coşkusunun eksiksiz yaşanması adına yoğun mesai harcadı.