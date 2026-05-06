Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü hizmetler kapsamında toplumsal yaşamın önemli merkezlerinden olan ibadethanelere destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, farklı ilçelerde bulunan Kur'an kursları ve camilerde bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını eş zamanlı yürütüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ibadethanelerde bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bu kapsamda Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Tesisler Şube Müdürlüğü ekiplerince Körfez Koçatepe Edebali Camii Kur'an Kursu, Rabia Hatun Kur'an Kursu ile Gölcük Hamidiye Köyü Kur'an Kursu'nda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Gölcük Hamidiye Köyü Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında mutfak tezgâhı kurulumu ve su tesisatı işlemleri tamamlandı. Aynı şekilde Kartepe Eşme Ahmediye Köyü Kur'an Kursu'nda yürütülen tadilat çalışmaları da ekipler tarafından tamamlanarak hizmete sunuldu.

İHTİYAÇ DUYULAN NER NOKTAYA HİZMET

İzmit Gültepe Fatih Mahallesi'nde bulunan Zeytinlik Camii'nde ise çatı tadilat çalışmaları başlatıldı. Ekipler, yıpranan çatıyı yenileyerek daha güvenli ve sağlıklı bir kullanım alanı oluşturmayı hedefliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ibadethanelerde yürüttüğü bu çalışmalarla vatandaşların daha sağlıklı, güvenli ve düzenli ortamlarda ibadet edebilmesine katkı sunarken, ihtiyaç duyulan her noktada hizmet üretmeye devam ediyor.