Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, e-Apostil hizmetiyle 130'dan fazla ülkede geçerli dijital belge dönemine geçildiğini açıkladı. Uraloğlu, e-Apostilli belge sayısının 70 bini geçtiğini söyledi.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, e-Devlet sistemi üzerinden sunulan e-Apostil hizmetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hizmet sayesinde vatandaşların resmi belgelerine dünyanın her yerinden dijital ortamda kolaylıkla ulaşabildiğini belirten Bakan Uraloğlu, e-Apostil kapsamında düzenlenen belgelerin bugün 130'dan fazla ülkede geçerliliğe sahip olduğunu ifade etti. Sistemle birlikte bürokratik süreçlerin hızlandığını ve vatandaşların işlemlerini daha kolay gerçekleştirdiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, 2019 yılından 2026 yılı Mart ayı sonuna kadar toplam 70 bin 616 e-Apostilli belge işleminin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Dijitalleşme hedeflerine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, vatandaş odaklı hizmetlerin geliştirilerek sürdürülmeye devam edeceğini ve devlet hizmetlerinin sınırların ötesine taşınacağını belirtti.