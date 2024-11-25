Kocaeli Büyükşehir, soğuk havaların kendini hissettirmesiyle birlikte ihtiyaç sahiplerinin ısınma ihtiyacına yönelik yakacak yardımında bulunuyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kış mevsiminin kendini hissettirmeye başladığı bugünlerde düzenli gıda desteği alan ailelere yakacak desteği ödemelerine başladı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara her yıl verilen yakacak desteği Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatlarıyla; Kasım-Nisan ayları boyunca 6 ay geçerli olmak üzere aylık 1000 TL, toplamda ise 6 bin TL olarak vatandaşların 41 Su Nakit kartlarına yatırılacak. Bu kapsamda yakacak desteğinin ilk ay ödemesi (Kasım ayı) su nakit kartlara yatırıldı.

41 KARTLARA AYLIK BİN TL YATIRILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde Kocaeli’de ikamet eden ihtiyaç sahibi 12 bin aileye yakacak desteğinde bulundu. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülen projede, ihtiyaç sahibi ailelerin 41 Su Nakit kartlarına toplamda altı aylık süre zarfında her aileye toplam 6 bin TL yakacak desteği yapılmış olacak. Bu sayede vatandaşlar kış mevsimini evlerindeki sıcak ortamda geçirebilecek.

BAŞVURULAR SİM’E

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal iletişim merkezlerine başvuran vatandaşların talepleri değerlendirmeye alınıyor. Büyükşehir’in uzman personeli tarafından sosyal incelemeler yapılarak başlayan sürecin ardından, talepte bulunanların ihtiyaç sahibi olup olmadığı, ihtiyacın türü ve neler yapılabileceği konuları, Sosyal Yardımları Değerlendirme Kurulu ile yapılan görüşmeler sonucunda karara bağlanıyor. Kış aylarında ısınma ihtiyacına yönelik olarak da 6 aylık süreli destekte bulunuluyor.