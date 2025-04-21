Kocaeli Gölcük Belediyesi ile Kocaeli Gölcük ve Başiskele Turizm Birliği tarafından Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen gezide Gölcüklüler, Cumalıkızık’ı ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Belediyesi ile Kocaeli Gölcük ve Başiskele Turizm Birliği tarafından, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında anlamlı bir gezi düzenlendi. Bursa'nın tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanımak, toplumda turizm bilincini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen geziye, Turizm Birliği Meclis üyeleri, kurum amirleri ve kurum personellerinden oluşan yaklaşık 40 kişi katıldı.

TURİZM DEĞERLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Gezi kapsamında ilk durak Bursa Kent Müzesi oldu. Burada, sanat tarihçisi Seda Ertunalı'nın sunumuyla, Bursa’nın kültür ve turizm değerleri hakkında bilgi verildi. Ayrıca, 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren Cumalıkızık’ta yapılan çalışmalar da katılımcılarla paylaşıldı.

GÖLCÜK’TEKİ TURİZM ÇALIŞMALARI TANITILDI

Programda, Turizm Birliği Müdürü Ayşe Dışpınar da söz alarak, Cumalıkızık örneğinden yola çıkarak Gölcük’te yürütülen "Saraylı Örcün Tarih Koridorunda Doğal Yaşam" projesi hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Gölcük’te kültür ve turizmin gelişmesi için yapılan faaliyetlere de kısaca değindi.

BURSA’DA TARİH DOLU BİR GÜN

Kent Müzesinin ardından Kozahan, Ulu Cami, Tophane, Orhan Gazi ve Osman Gazi Türbeleri gezildi. Öğle yemeğinin ardından ise gezi heyeti Cumalıkızık’a geçti. Tarihi sokaklarda yapılan yürüyüş ve rehber eşliğinde gerçekleştirilen bilgilendirmelerle birlikte gezi tamamlandı. Akşam saatlerinde Gölcük’e dönüş yapıldı.

GEZİYE KATILANLARDAN BAŞKAN SEZER’E TEŞEKKÜR

Katılımcılar, geziden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek başta Gölcük Belediye Başkanı Sayın Ali Yıldırım Sezer olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.