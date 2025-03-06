Kocaeli Büyükşehir, Kandıra Kocakaymaz Mahallesi’nde rüzgâr nedeniyle eğilen ve yıkılma tehlikesi olan telefon direğindeki leylek yuvasının bakım ve onarımını gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nde yaşayan her cana “emanet” gözüyle bakan Büyükşehir, Kandıra Kocakaymaz Mahallesi’nde rüzgâr nedeniyle eğilen ve yıkılma tehlikesi bulunan leylek yuvasının bakım ve onarımını yaptı. Çalışmanın ardından leylek, yaz ayını güvenli bir şekilde geçirmek için yeni yuvasına yerleşti.

LEYLEKLERE GÜVENLİ YAŞAM ALANI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında doğal ortamında yaşayan can dostlarımızı güvenle koruyor. Bu bağlamda Büyükşehir, Kandıra ilçesi Kocakaymaz Mahallesi’nde rüzgâr nedeniyle eğilen ve yıkılma tehlikesi bulunan leylek yuvasının bakım ve onarımını yaparak, leyleğe güvenli bir yaşam alanı sundu.

YUVANIN BULUNDUĞU DİREĞE BAKIM

Kandıra Kocakaymaz Mahalle sakinlerinden Harun Ergin, Hacıgaziler Camii’nin önünde bulunan ve leyleklerin yuva yaptığı kullanılmayan telefon direğinin yan yattığını gördü. Durumu “153 Çağrı Merkezi” üzerinden Büyükşehir’e bildiren Ergin, leylek yuvasının onarılmasını talep etti. Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi’ne bağlı A Takımı ekipleri, kısa süre içinde olay yerine giderek, leylek yuvasının bulunduğu telefon direğinin bakımını yaptı.

YENİ YUVA ÖZENLE YERLEŞTİRİLDİ

Rüzgârın etkisiyle yan yatan direk, yerinden sökülüp sağlam bir şekilde yeniden monte edildi. Ayrıca direğin üzerine kurulu olan leylek yuvası da dikkatle yerinden alındı. Eski yuvadaki dal parçaları temizlenerek, yeni yuva özenle yerine yerleştirildi. Onarım ve temizlik çalışmalarının ardından leylek yuvası yeniden kullanıma sunuldu. Yuvasına konan leylekler, yaşam alanlarına yerleşti.

KOCAKAYMAZ GÜVENLİ BİR ALAN

İlkbaharda leyleklerin yoğun olarak geldiği ve yuva kurduğu Kocakaymaz Mahallesi, çok sayıda leylek yuvasına ev sahipliği yapıyor. Büyükşehir Belediyesi, sadece insanlara değil, doğaya ve hayvanlara karşı duyarlı bir yaklaşım sergileyerek bu tür çevre dostu projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Hem bölgedeki leyleklerin güvenliğini sağlamak hem de doğaya katkı sunmak adına gerçekleştirilen bu anlamlı çalışma, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çevre bilincine olan katkısını bir kez daha gözler önüne serdi.

“LEYLEKLER KÖYÜMÜZÜN NEŞESİ”

Yapılan çalışmadan dolayı mutlu olan Harun Ergin, leylek yuvasının onarılması talebine hızlıca dönüş yapan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Her yıl mart ayında köyüne misafir olan leyleğin ağustos ayına kadar yavrularına burada baktığını, evinin bahçesindeki direğe yuva yapan leyleğin çok uzun zamandır kendilerine komşuluk ettiğini ifade eden Ergin, leyleğin köylerinin neşesi ve simgesi haline geldiğini söyledi. Yeni yuva yapılan leylek, daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdürmeye başladı. Mahalle sakinleri de yapılan çalışmadan dolayı memnuniyetlerini ifade etti.