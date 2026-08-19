Van İl Jandarma Komutanlığı personeli, çocukları ağırlayarak Jandarma Teşkilatı'nın görevleri hakkında bilgilendirdi. Etkinlikte çocukların merak ettiği sorular da yanıtlandı.
VAN (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı, Van'da çocuklara yönelik düzenlenen bilgilendirme etkinliğini sosyal medya hesabından paylaştı.
Van İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan personel, küçük misafirlerini ağırlayarak Jandarma Teşkilatı'nın görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verdi.
Etkinlik kapsamında çocuklara Jandarmanın görev alanları anlatılırken, merak ettikleri sorular da personel tarafından yanıtlandı.
Van İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli personelimiz, küçük kardeşlerimizi misafir ederek Jandarma hakkında bilgilendirmelerde bulundu.— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) August 19, 2026
Etkinlikte; Jandarmanın görevleri anlatıldı, çocuklarımızın merak ettikleri sorular cevaplandı.
Geleceğimizin teminatı çocuklarımızla: pic.twitter.com/0JEHObrKh7