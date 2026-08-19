Van İl Jandarma Komutanlığı personeli, çocukları ağırlayarak Jandarma Teşkilatı'nın görevleri hakkında bilgilendirdi. Etkinlikte çocukların merak ettiği sorular da yanıtlandı.

VAN (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı, Van'da çocuklara yönelik düzenlenen bilgilendirme etkinliğini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Van İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan personel, küçük misafirlerini ağırlayarak Jandarma Teşkilatı'nın görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verdi.

Etkinlik kapsamında çocuklara Jandarmanın görev alanları anlatılırken, merak ettikleri sorular da personel tarafından yanıtlandı.

Kaynak: RSS