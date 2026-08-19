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Van İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli personelimiz, küçük kardeşlerimizi misafir ederek Jandarma hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Etkinlikte; Jandarmanın görevleri anlatıldı, çocuklarımızın merak ettikleri sorular cevaplandı. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızla: pic.twitter.com/0JEHObrKh7

Etkinlik kapsamında çocuklara Jandarmanın görev alanları anlatılırken, merak ettikleri sorular da personel tarafından yanıtlandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan personel, küçük misafirlerini ağırlayarak Jandarma Teşkilatı'nın görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verdi.

Van İl Jandarma Komutanlığı personeli, çocukları ağırlayarak Jandarma Teşkilatı'nın görevleri hakkında bilgilendirdi. Etkinlikte çocukların merak ettiği sorular da yanıtlandı.

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