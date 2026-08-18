Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tramvay duraklarında vatandaşların daha rahat ve konforlu şekilde bekleyebilmesi amacıyla 260 yeni bank üretiyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı atölyelerde öz kaynaklarla üretilen banklar, 24 tramvay durağına yerleştirilerek vatandaşların kullanımına sunuluyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kent estetiğine yönelik yatırımlarıyla yaşam alanlarını güzelleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda vatandaşların konforunu artırmaya yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

Akıllı duraklardan klimalı otobüslere, modern duraklardan mobil uygulamalara kadar ulaşımın her aşamasında yenilikçi çözümler sunan Büyükşehir, vatandaşların daha konforlu ve kaliteli bir ulaşım deneyimi yaşaması için tramvay duraklarına yeni banklar yerleştiriyor.

YOLCULARIN KONFORU İÇİN YENİ BANKLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tramvay duraklarında vatandaşların bekleme deneyimini daha konforlu hale getirmek amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda duraklardaki oturma alanlarının artırılması için yeni banklar hazırlanıyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı atölyelerde öz kaynaklarla üretilen kentsel donatı elemanları, ekipler tarafından ihtiyaç duyulan tramvay duraklarına ulaştırılarak vatandaşların kullanımına sunuluyor.

24 DURAKTA 260 YENİ BANK

Çalışma kapsamında 24 tramvay durağına toplam 260 yeni bank sevk ediliyor. Durakların kullanım yoğunluğu ve ihtiyaçları doğrultusunda oturma alanları artırılırken, mevcut alanlar daha işlevsel hale getiriliyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, üretimi tamamlanan bankların ihtiyaç duyulan tramvay duraklarına sevk ederek yerlerine monte edilmesi çalışmalarını sürdürüyor. Böylelikle tramvay kullanıcılarının duraklarda beklerken daha konforlu alanlardan yararlanması sağlanıyor.