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Gösterinin sonunda öğrencilere katılım belgeleri takdim edildi. Etkinlik, çocukların tiyatro eğitimi sürecinde sahne deneyimi kazanmasını amaçlayan programın bir parçası olarak değerlendirildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, çocuk oyuncular performanslarıyla beğeni topladı. Programa İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Ayşe Fatmagül Terzi de katıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Sanat Akademisi kapsamında eğitim alan çocukların sahnelediği gösteride, Tiyatro Bölümü eğitmenlerinden Numan Ertuğrul Uzunsoy tarafından uyarlanan 'Bahar Noktası' adlı oyun sahnelendi.

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