Kocaeli'de İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü'nün çocuk kursiyer sınıfı öğrencileri yıl sonu gösterisi gerçekleştirdi.
KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Sanat Akademisi kapsamında eğitim alan çocukların sahnelediği gösteride, Tiyatro Bölümü eğitmenlerinden Numan Ertuğrul Uzunsoy tarafından uyarlanan 'Bahar Noktası' adlı oyun sahnelendi.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, çocuk oyuncular performanslarıyla beğeni topladı. Programa İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Ayşe Fatmagül Terzi de katıldı.
Gösterinin sonunda öğrencilere katılım belgeleri takdim edildi. Etkinlik, çocukların tiyatro eğitimi sürecinde sahne deneyimi kazanmasını amaçlayan programın bir parçası olarak değerlendirildi.