Kocaeli Büyükşehir tarafından hizmete sunulan Millet Kütüphanesi, daha geniş kapasitesiyle gençlerin kültürel ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir, Milli İrade Meydanı’nda 7/24 çalışma esasıyla hizmete sunduğu Millet Kütüphanesi’nde kapasite artışına gitti. 125 olan oturma kapasitesi, 50 kişi daha artırarak 175 kişiye çıkarıldı. Millet Kütüphanesi şehrin kültürel yapısına önemli katkılarda bulunmaya devam edecek.

YAKLAŞIK 37 BİN ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI

Kocaeli’nin ilk 7/24 açık kütüphanesi olan ve açıldığı günden bu yana yaklaşık 37 bin ziyaretçiyi ağırlayan İzmit Milli İrade Meydanı’ndaki Millet Kütüphanesi, gerek rahat çalışma ortamından gerekse kolay erişilebilirliğinden dolayı yoğun ilgi görüyor. Bu kapsamda kütüphanenin oturma kapasitesinin artırılmasına yönelik taleplerini ileten gençlerin bu isteği yerine getirildi. Gençlerin talebine kayıtsız kalmayan Büyükşehir, kütüphanenin oturma kapasitesini artırarak 175 kişiye çıkardı. Hizmete girdiğinde 125 olan kapasite, yapılan düzenlemelerle 50 kişi artırılarak, daha fazla kişiye hizmet verecek şekilde yeniden düzenlendi.

DAHA FAZLA OKUMA VE ÖĞRENME ALANI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan Millet Kütüphanesi yeni kapasitesiyle şehre daha fazla okuma ve öğrenme alanı sunuyor. Gençlerin talepleri doğrultusunda yapılan bu değişiklik, kütüphanenin daha fazla kişiye hizmet verme kapasitesini artırırken, aynı zamanda şehre yeni bir kültürel merkez kazandırmış oldu. Bu bağlamda Büyükşehir, kütüphanenin gelişen taleplere hızla cevap vererek, şehrin gençlerine yönelik hizmetlerdeki kalitesini artırmayı sürdürüyor. Kütüphane sadece oturma kapasitesini artırmakla kalmayıp, şehrin kültürel yaşamını zenginleştirecek çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapmaya devam ediyor.