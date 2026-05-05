Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Es Çocuk Evi'nin minikleri, hem eğlenceli hem de öğretici bir etkinlikte trafik kurallarını öğrenmenin keyfini yaşadı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü eğitici personeli tarafından, 02-08 Mayıs Karayolu Trafik Haftası kapsamında düzenlenen eğitim programında, Es Çocuk Evi miniklerine trafik bilinci aşılandı.

Gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara; yaya geçitlerinin önemi, trafik ışıklarının anlamı, emniyet kemeri kullanımı ve güvenli yolculuk kuralları interaktif anlatımlar ve oyunlar eşliğinde aktarıldı.

Eğitici materyaller ve uygulamalı etkinliklerle desteklenen programda, çocuklar öğrendiklerini pekiştirirken aynı zamanda keyifli vakit geçirdi.

Miniklerin büyük ilgi gösterdiği eğitimde, trafik polisleriyle birebir iletişim kurma fırsatı bulan öğrenciler merak ettikleri soruları da sorma imkânı buldu.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, erken yaşta kazanılan trafik bilincinin önemi bir kez daha vurgulandı.