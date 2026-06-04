İzmit Belediyesporlu güreşçiler, Kuzey Makedonya'daki Uluslararası Hıdırellez Güreş Turnuvası ile Manavgat Yağlı Güreşleri'nde elde ettikleri derecelerle önemli başarılara imza attı

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesporlu güreşçiler, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 33. Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri kapsamındaki güreş turnuvasında ve Manavgat Yağlı Güreşleri'nde elde ettikleri derecelerle kulübü gururlandırdı.

Turnuvaya İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya ve Güreş Sorumlusu Bayram Güreşen de katıldı.

ÖNEMLİ BAŞARILAR ELDE EDİLDİ

Kuzey Makedonya'nın Valandova kentine bağlı Çalıklı köyünde gerçekleştirilen organizasyonda İzmit Belediyespor sporcuları farklı kategorilerde önemli başarılar elde etti.

Baş kategorisinde mücadele eden Sinan Aysal ikincilik kürsüsüne çıkarken, Başaltı kategorisinde Berkay Ok birinci, Sinan Aysal ikinci ve Alperen Özcan dördüncü oldu.

FARKLI KATEGORİLERDE DERECELER GELDİ

Büyük Orta kategorisinde Özgür Güreşen ile Cihan Arus dördüncü sırayı elde ederken, Küçük Orta kategorisinde mücadele eden Erkan Solmaz ise iki ayrı karşılaşmada birincilik başarısı gösterdi.

Öte yandan Manavgat Yağlı Güreşleri'nde de İzmit Belediyespor sporcuları başarılı sonuçlara imza attı. Muammer Özer kürsüye çıkmayı başarırken, Oğuzhan Ünal ise son sekize kalarak dikkat çeken bir performans sergiledi.