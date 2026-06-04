AKSA Doğalgaz 15. Kurumlararası Futbol Ligi'nde sahaya çıkan Ağrı Kapalı Cezaevi Futbol Takımı, maç öncesinde açtığı pankartla 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü'ne dikkat çekti.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - AKSA Doğalgaz 15. Kurumlararası Futbol Ligi grup müsabakalarında mücadele eden Ağrı Kapalı Cezaevi Futbol Takımı, 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla anlamlı bir farkındalık çalışmasına imza attı. Takım kaptanı Nezir Oruç tarafından hazırlanan pankart, maç öncesinde futbolcular tarafından açılırken, Ağrı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan infaz koruma memurlarının emek ve sorumluluğuna dikkat çekildi.

SPOR SAHASINDA ANLAMLI FARKINDALIK

Kurumlararası futbol ligi öncesinde açılan pankart, sporun yalnızca rekabetten ibaret olmadığını; kurumlar arasında kaynaşma, dayanışma ve farkındalık oluşturma açısından da önemli bir zemin sunduğunu gösterdi. Ağrı Kapalı Cezaevi Futbol Takımı, sahaya taşıdığı mesajla hem görev başındaki infaz personelinin gününü kutladı hem de kamu hizmetinin zorlu alanlarından birinde görev yapan personelin fedakarlığını hatırlattı.

Turnuvanın 3. haftasında ASKF Sahası'nda oynanan karşılaşmada Ağrı 112 Spor ile Ağrı Kapalı Cezaevi karşı karşıya geldi. 19 Mayıs 2026 tarihinde saat 22.00'de başlayan ve hakem Erhan Alptekin'in yönettiği mücadelede ilk yarı 2-2 eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmada Ağrı 112 Spor adına 10. dakikada İsrafil Gültekin kendi kalesine gol kaydederken, Maksut Yılmaz 12. dakikada fileleri havalandırdı. Ağrı Kapalı Cezaevi'nde ise Aykut Ekiz 15 ve 16. dakikalarda attığı gollerle takımını oyunda tuttu.

İkinci yarıda iki takım da üstünlük için mücadele ederken, Ağrı 112 Spor adına Atilla Bağan 44. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti. Ağrı Kapalı Cezaevi'nde Hacı Halil Aydoğdu 46. dakikada skora katkı sağlasa da mücadele 3-2 Ağrı 112 Spor'un üstünlüğüyle sona erdi. Ağrı Kapalı Cezaevi Futbol Takımı, sahadan mağlubiyetle ayrılsa da maç öncesinde açtığı pankartla turnuvanın en anlamlı görüntülerinden birine imza attı. Takım kaptanı Nezir Oruç'un öncülüğünde hazırlanan çalışma, 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü vesilesiyle infaz koruma memurlarına verilen değeri sahaya taşırken, kurumlararası ligin sosyal dayanışma yönünü de öne çıkardı.