Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KO-MEK’in “Rüzgâr Canı Atölyesi’nde” her eser rüzgârla hayat bularak, rüzgârla birlikte özgürce uçmanın keyfini yaşadıKOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara hayal dolu bir dünyanın kapılarını aralayarak, unutulmaz bir bayram yaşamalarını sağladı. Kutlamaların en renkli etkinliklerinden biri de “Rüzgâr Canı Atölyesi” oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri eğlenceli bir şekilde devam ediyor.

19-23 Nisan tarihleri arasında İzmit Milli İrade Meydanı’nda kurulan “Rüzgâr Canı Atölyesi” ile çocuklar, rüzgârla hareket eden rengârenk süsler tasarladı. Rüzgârın dansına eşlik eden el yapımı canlar, hem çocukların el becerilerini geliştirdi hem de hayal dünyalarını harekete geçirerek eğlenmelerini sağladı.

Aile katılımına da açık olan atölye, çocuklar ile ebeveynlerin birlikte üretmenin keyfini yaşadığı unutulmaz anlara sahne oldu.