Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin paydaş olduğu uluslararası çalıştayda, kültür varlıklarının yasa dışı ticaretiyle mücadele ve ortak koruma stratejileri ele alınıyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin paydaşları arasında yer aldığı 'Türk Kültür Mirası Stratejik İş Birliği Konferansı ve Teknik Çalıştayı', Gaziantep'te geniş katılımla başladı. Program, 27-30 Nisan 2026 tarihleri arasında kültürel mirasın korunması ve yasa dışı ticaretle mücadele başlıklarında önemli oturumlara ev sahipliği yapıyor.

Türk Kültür ve Miras Vakfı öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, TİKA ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen programa Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan başta olmak üzere birçok ülkeden uzmanlar katıldı.

Çalıştayın ana gündemini kültür varlıklarının yasa dışı dolaşımıyla mücadele oluşturuyor. Katılımcılar; kaçakçılıkla mücadele yöntemleri, uluslararası mevzuat uygulamaları, sınır aşan iş birlikleri ve iyi uygulama örneklerini ele alıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, açılış konuşmasında kültürel mirasın korunmasının şehirlerin kimliği açısından kritik olduğunu belirterek, binin üzerinde eserin iade sürecinin devam ettiğini söyledi. Şahin, Zeugma Antik Kenti'ne ait 'Çingene Kızı' mozaiğinin uzun yıllar sonra Türkiye'ye kazandırılmasının önemli bir örnek olduğunu ifade etti.

Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Prof. Dr. Aktoty Raimkulova ise kültürel mirasın milletlerin hafızası olduğunu vurgulayarak, uluslararası iş birliğinin bu mirasın korunmasında kritik rol oynadığını dile getirdi.

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ercan, kültürel mirasın korunmasına yönelik projelerin sürdüğünü ve uluslararası koordinasyonun önem taşıdığını belirtirken, TÜRKPA temsilcisi Dr. Kadir Yaman da Gaziantep'in ortak kültürel hafızada önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Program boyunca uzmanlar, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için ortak stratejiler geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürecek.