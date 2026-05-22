Gebze Teknik Üniversitesi Robotik ve Otomasyon Topluluğu tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Kelebek Robot Olimpiyatları, 16-17 Mayıs'ta binin üzerinde yarışmacı ve 3 bini aşkın ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Türkiye'nin dört bir yanından çeşitli kurumlardan gelen yarışmacılar, farklı yaş gruplarından genç yetenekler ve ailelerin katılımıyla organizasyon, tam bir teknoloji şölenine dönüştü.

İki gün süren etkinlikte binin üstünde yarışmacı, tasarladıkları robotlarla birbirinden heyecanlı kategorilerde kıyasıya mücadele etti. Alan ziyaretçi sayısı ise 3 bini aştı.

Etkinliğin açılış töreni; GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tarık Karkınçam, Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Aslan'ın katılımıyla yapıldı.

ROBOTİK DÜNYASININ GENÇ YETENEKLERİ YARIŞTI

Açılışta konuşan Robotik ve Otomasyon Topluluğu Başkanı Yüksel Emre Karabulut, KelebekRO'nun her yıl büyüyerek artan bir katılımcı sayısına ulaştığını vurguladı.

Hazırlık sürecinin büyük bir titizlikle yürütüldüğünü belirten Kulüp Başkanı, temel amaçlarının gençlerin mühendislik becerilerini geliştirebilecekleri uluslararası bir platform sunmak olduğunu ifade etti.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tarık Karkınçam, GTÜ'nün düzenlediği bu olimpiyatlarla katılımcılara rol model olduğunu görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Üniversite öğrencilerine yönelik devlet desteklerine değinen Karkınçam, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

REKTÖR PROF. DR. HACI ALİ MANTAR: 'GELECEĞİ TASARLAYAN BİREYLER YETİŞTİRİYORUZ'

Açılış konuşmasını gerçekleştiren GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, üniversitenin teknoloji vizyonunu ve öğrencilere bakış açısını şu temel başlıklar altında özetledi:

Teknolojinin artık sadece bir araç olmadığını, ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli unsurlardan biri olduğunu belirtti.

Ülkemizin yerli ve milli teknoloji vizyonu doğrultusunda güçlü adımlarla ilerlediğini vurguladı.

Üniversitelerin görevinin sadece bilgi aktarmak değil; düşünen, üreten ve çözüm geliştiren bireyler yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürdüğü bu tür organizasyonların öğrenme yolculuğundaki kritik önemine değinerek, GTÜ'nün her zaman yanlarında olacağını belirtti.

Rektör Mantar, konuşmasında ayrıca şu ifadelere yer verdi: 'Gençlerimiz bir robota dokunduğunda, tasarladıkları sistemlerin çalıştığını gördüğünde büyük bir özgüven kazanıyorlar. Üniversite olarak gençlerimizin bu heyecanına zemin hazırlamaktan ve onlara mentorluk yapmaktan mutluluk duyuyoruz. GTÜ, topluma ve geleceğin teknolojisine bu güçlü katkıyı sağlamaya devam edecektir. Bu süreçte onlara destek olan ailelerimize ve tüm paydaşlara teşekkür ediyorum.'

Açılış programının ardından alanda yarışlar GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar tarafından başlatıldı. Stantlar protokol üyeleri tarafından ziyaret edildi. Yarışmaları daha sonra yerinde takip eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise katılımcıların heyecanına ortak olarak tüm gençlere başarılar diledi.

KAPANIŞ VE ÖDÜL TÖRENİ

İki gün süren maratonun ardından gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Damla Arısan, topluluk öğrencilerine, özveriyle hazırlanan bu profesyonel organizasyon için teşekkürlerini iletti. Yarışmaya katılan tüm sporcuları kutlayan Arısan, ödülleri sahiplerine akademisyen ve görevli öğrenciler ile takdim etti.

GTÜ Robotik ve Otomasyon Kulübü Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Gürkaynak ise olimpiyatın öğrencilerin gönüllü çalışmalarıyla hayata geçtiğini belirterek akademisyenlerin bu süreçte yalnızca rehberlik rolü üstlendiğini vurguladı. Danışman, etkinliğin katılımcılara teknik bilginin yanı sıra takım çalışması, sorumluluk ve özveri gibi değerler kazandırdığını ifade etti.

Etkinlik, ÜNİDES, İMES Dilovası, GTÜ Vakfı, OctoXLabs, GTÜ Teknopark, Teknoloji Transfer Ofisi ve Gebze Ticaret Odası iş birliğiyle hayata geçirildi.