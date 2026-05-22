Maltepe Belediyesi, ilçedeki çevre hareketini büyütmek amacıyla önemli bir buluşmaya imza attı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, küresel iklim krizinin yerel etkilerini azaltmak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen bilgilendirme ve istişare toplantısında, iklim kriziyle mücadelede 'toplumsal gönüllülük' ve 'yerel katılım' masaya yatırıldı. 18 mahalleden katılım sağlayan çevre gönüllülerine hitaben yapılan konuşmada, çevre korumanın sadece bir doğa meselesi değil; sağlık, yaşam kalitesi ve çocuklara bırakılacak bir gelecek meselesi olduğu vurgulandı.

'BİR KİŞİ DEĞİŞİR, MAHALLE DÖNÜŞÜR'

Toplantının açılışında gönüllülere seslenen Maltepe Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Burcu Akdağ Uğur, çevre ve iklim mücadelesinin ancak yerel adımlarla başarıya ulaşabileceğini ifade etti. Büyük değişimlerin mahallede başlayan küçük ama kararlı adımlarla mümkün olduğunu belirten Uğur şunları söyledi: 'Bu topluluğun en önemli gücü gönüllülük ruhu. Çünkü gönüllülük; 'bir kişi neyi değiştirebilir ki?' demeden harekete geçmektir. Ve biliyoruz ki bir kişi değişir, mahalle dönüşür; mahalle dönüşürse şehir değişir. Belki bir çocuğun geri dönüşümü öğrenmesine vesile olacağız, belki bir apartmanın atıklarını ayrıştırmasını sağlayacağız; belki de yıllar sonra daha temiz bir Maltepe'nin temelini bugün burada atmış olacağız.'

BELEDİYE İLE VATANDAŞ ARASINDA KÖPRÜ OLACAKLAR

Maltepe bünyesinde çevre adına bugüne kadar yapılan projelerin ve gelecek hedeflerinin görsellerle paylaşıldığı toplantıda çarpıcı veriler sunuldu. Toplantının ardından, ilçedeki çevre ve iklim gönüllülerini tek bir çatı altında toplayarak daha organize ve görünür bir topluluk haline getirmek hedefleniyor. 'İklim ve Çevre Gönüllüleri Topluluğu' çatısı altında bir araya gelen vatandaşlar, önümüzdeki süreçte; mahallelerinde çevre bilincinin yayılmasına katkı sağlayacak, geri dönüşüm, atık azaltımı ve sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık oluşturacak, iklim dostu projelerin mahallelere ulaşmasına destek verecek ve komşularla belediye arasında güçlü bir iletişim köprüsü olacak.

Daha temiz sokaklar, daha bilinçli bir toplum ve daha yaşanabilir bir Maltepe için yola çıkan topluluk, 'burada herkesin sözü kıymetli, katkısı önemli' diyerek tüm Maltepelileri bu yeşil harekete destek olmaya davet etti.