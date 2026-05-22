İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay'ın koordinasyonunda düzenlenen başkan eşleri buluşmasının bu ayki durağı Bornova oldu. İlçe belediye başkanlarının eşleri, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin eşi Beste Eşki'nin ev sahipliğinde Bornova'nın tarih, kültür, tarım ve teknoloji yatırımlarını yerinde inceledi.

İZMİR (İGFA) - Gezi programının ilk durağı, İzmir kent tarihini yaklaşık 8 bin 500 yıl öncesine dayandıran kazı çalışmalarıyla dünya arkeoloji literatüründe önemli bir yere sahip olan Yeşilova Höyüğü oldu. Başkan eşleri, arkeolog rehberliğinde höyükte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Höyük alanının hemen yanında Bornova Belediyesi tarafından kente kazandırılan Ziyaretçi Merkezi'nde ise İzmir'in tarih öncesi yaşam kültürünü anlatan sergiler ve interaktif alanlar incelendi. Bölgenin tarihsel hafızasını görünür kılan merkez, ziyaretçilerden tam not aldı.

ABİDE-İ HÜRRİYET MEYDANI'NI BAŞKAN EŞKİ ANLATTI

Programın ikinci durağında başkan eşleri geçtiğimiz yıl Bornova Belediyesi tarafından kente kazandırılan Abide-i Hürriyet Meydanı'nı ziyaret etti. Meydanı başkan eşlerine bizzat tanıtan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, alanın demokrasi, özgürlük ve Cumhuriyet değerlerini yaşatmak amacıyla tasarlandığını anlattı.

Kent belleğini güçlendiren meydanın mimari yapısı, peyzaj düzenlemesi ve kamusal kullanım alanları heyetin ilgisini çekerken, Bornova'nın sosyal yaşamına kattığı yeni soluk da değerlendirildi.

Daha sonra Bornova Belediyesi'nin kent tarımı ve sürdürülebilir üretim vizyonunun önemli örneklerinden biri olan Evka-4 Kent Bostanı'nı ziyaret edildi. Ziraat mühendisi eşliğinde gerçekleştirilen gezide bostanda yürütülen üretim modeli, doğal tarım uygulamaları ve toplumsal dayanışma çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Başkan eşleri, bostanda üretim yapan kadınlarla sohbet ederek emek süreçlerini dinledi. Kent bostanlarının yalnızca üretim alanı değil; sosyal dayanışmayı güçlendiren, sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştıran önemli merkezler olduğuna dikkat çekildi.

SON DURAK: BORNOVA'NIN DİJİTAL İKİZİ

Programın son bölümünde, Bornova Belediyesi'nin teknoloji ve inovasyon yatırımlarının merkezi olan Akıllı Şehir ve İnovasyon Merkezi ziyaret edildi. Birim sorumlularından bilgi alan konuklar, Bornova'nın 'dijital ikiz' uygulaması başta olmak üzere akıllı şehircilik projelerini yakından inceleme fırsatı buldu. Kent yönetiminde veri temelli planlama, afet yönetimi, çevresel analizler ve sürdürülebilir şehircilik uygulamalarına katkı sunan merkez, geleceğin belediyecilik anlayışına örnek gösterilen projeleriyle dikkat çekti.

Program boyunca Bornova Belediyesi'nin insan odaklı, sürdürülebilir ve çağdaş kent vizyonu ön plana çıktı.