Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğini üstlendiği 'Engelsiz Adımlar Türkiye Halk Oyunları Yarışması' muhteşem bir atmosfere sahne olarak tamamlandı. İlimizde gerçekleşen final müsabakalarında heyecan ve gurur aynı anda yaşandı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yine muhteşem bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan 'THOF Engelsiz Adımlar Türkiye Halk Oyunları Şampiyonası' büyük katılımla gerçekleşti. Özel bireylerin kültürel yaşam içerisinde daha aktif rol almalarını sağlamak, yeteneklerini sergileyebilecekleri bir alan oluşturmak ve halk oyunları aracılığıyla toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen organizasyonda, Türkiye'nin farklı illerinden gelen ekipler aynı sahnede buluştu.

ENGEL YOK, SADECE SEVGİ, RİTİM VE BİRLİKTELİK VAR

Halk oyunlarının her ritminde bu toprakların geçmişten bugüne taşıdığı değerlerin, azmin ve dayanışmanın izleri yer alıyor. '2026 yılı; azmin, sevginin ve inancın en güzel sahnesi' anlayışıyla gerçekleştirilen şampiyonada özel bireyler, yüzyılların kültürel mirasını sahneye taşıdı. Organizasyonda; hiçbir engelin memleket sevgisine, sanata ve üretmeye engel olamayacağı vurgulanırken, sahne alan her birey halk oyunlarının birleştirici gücüyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

TÜRKİYE'DE BİR İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Özel gereksinimli bireylerin sanat ve halk oyunları aracılığıyla sosyalleşmelerini, özgüven kazanmalarını ve toplumsal yaşama daha aktif katılmalarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu yıl ilk kez düzenlenen Engelsiz Adımlar Türkiye Halk Oyunları Yarışması finali, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ekiplerin katılımıyla büyük bir coşku içerisinde tamamlandı.

GONCA'NIN EFELERİ BİRİNCİLİK ELDE ETTİ

Dört farklı kategoride gerçekleştirilen yarışmada toplam 14 ekip sahne aldı. Yarışmada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nin 'Gonca'nın Efeleri' ekibi, 'Türkiye Gençler Düzenlemeli Dal' kategorisinde Türkiye birinciliğini elde ederek büyük bir başarıya imza attı.