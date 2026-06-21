Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ve il protokolü ile birlikte KAYMEK tarafından düzenlenen ve bin 200 eserin yer aldığı Geleneksel Yıl Sonu Sergisi'nin açılış programına katıldı. Başkan Büyükkılıç, 'Her bir eser; emektir. Her bir eser; öğrenme yolculuğunun bir hatırasıdır' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim, kültür ve sanat alanındaki lokomotif kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca kursiyerler tarafından hazırlanan eserleri Geleneksel Yıl Sonu Sergisi'nde sanatseverlerle buluşturdu.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen serginin açılış programına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı. Sergiye, Başkan Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yavuz Karaçavuş, AK parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Temeltaş ve Ufuk Sekmen, daire başkanları, kursiyerler ve aileleri katıldı.

Mehter takımı eşliğinde gerçekleştirilen açılış programı, Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla bir araya gelirken sergilenen eserleri tek tek inceleyerek kursiyerlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, 'Bu çalışmaları yapan ekibime, kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, el ele, gönül gönle şehrimizi merkezi ve taşrasıyla, 16 içesini imar ve ihya etme yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.

Büyükkılıç, KAYMEK'in kentin gururu olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: 'Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezleri, Gençlik Merkezleri, İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri, Aile Akademisi, Talas Gençlik Merkezi, Uzaktan Eğitim Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Kariyer Merkezi, E-38 ve Çamaşır Yıkama Merkezi gibi birbirini tamamlayan birimlerimiz hizmet veriyor. Geleceğimiz olan yavrularımızı çok seviyor ve çok güveniyoruz. Sadece 1 yılda 335 bin vatandaşımıza KAYMEK çatısı altında hizmet sunduk. 14 bin 492 kursiyerimize sanat ve meslek eğitimi verdik. 12 bin 969 öğrencimize eğitim desteği sağladık.'

Yılsonu sergisi hakkında da bilgiler veren Başkan Büyükkılıç, Alüminyum Kabartma Yapımından Kanaviçeye, Gümüş Takı Yapımından Hüsn-i Hat sanatına, Ahşap Boyamadan Tezhibe, Cam Boyamadan Filografiye, Maraş İşinden Resme, Kâğıt Rölyeften Ebru sanatına, Seramik biçimlendirmeden Çini sanatına kadar uzanan çok geniş bir yelpazede ortaya konulduğunu belirtti.

Başkan Büyükkılıç, sahneye çağırdığı çocuklara, İstiklal Marşı'nı okutarak, sürpriz hediyeler vermeyi de ihmal etmedi.

Program kapsamında sahnelenen halk oyunları gösterilerini de ilgiyle izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, etkinlik alanındaki stantları ziyaret etti. E38 Satış Standı'nda KAYMEK ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, Osmanlı Fotoğrafçılığı Standı'nda nostaljik kareler ilgi gördü. Halk Ozanı Halil Daylak, gerçekleştirdiği mini konserle seslendirdiği türküler eşliğinde programa anlam ve renk kattı.

Yaklaşık bin 200 eserin yer aldığı sergide alüminyum kabartma, kanaviçe, gümüş takı yapımı, hüsn-i hat, ahşap boyama, tezhip, cam boyama, tel kırma, filografi, Maraş işi, resim, kâğıt rölyef, kâğıt telkari, ebru, seramik biçimlendirme, soğuk porselen hamuru ile aksesuar yapımı, örgü pul boncuk tekniği, takı tasarım ve çini gibi birçok sanat dalında hazırlanan çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Genç KAYMEK tarafından düzenlenen ödüllü KAHOOT bilgi yarışmaları ile akıl ve zekâ oyunları etkinlikleri de programa renk kattı. Çocuklar için hazırlanan oyun alanları ise ailelerden yoğun ilgi gördü.

Kültür ve sanatın farklı alanlarından eserlerin yer aldığı KAYMEK Geleneksel Yıl Sonu Sergisi, 20-28 Haziran 2026 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.