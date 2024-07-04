Ereğli Kumyalı Halk Plajı’nda bulunan engelli vatandaşların kullanımındaki tuvaletlere kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine sunulan Karamürsel Ereğli Kumyalı Halk Plajı, yediden yetmişe tüm kent sakinlerine hizmet veriyor. Engelli vatandaşların da konforlu bir şekilde hizmet almaları için Büyükşehir, gerekli çalışmaları yapıyor. Ancak plajda bulanan engelli lavabolarına kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından zarar verildi. Engelli vatandaşların en temel ihtiyaçlarını karşılaması için konulan alanlara verilen zarar vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

ZARAR GÖREN TUVALET ONARILIYOR

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, vatandaşların güven, huzur ve konforlu vakit geçirebilmeleri için kent genelinde birçok noktaya sosyal donatılar inşa ediyor. Bu sosyal alanlarda ortak kullanılan tuvalet, bank, kamelya gibi kamu malı olan malzemeleri bilinçsiz vatandaşlar kırıyor ve kullanılamaz hale getiriyor. Kırılarak zarar verilen malların önemine dikkat çeken yetkililer, bu eşyaların herkese ait olduğu belirterek, vatandaşların mağdur olduğunu ve engelli bireylere daha hassas yaklaşılmasını ifade etti. Büyükşehir ekipleri, Kocaeli genelindeki tüm sosyal alanları rutin bir şekilde kontrol ediyor. Zarar gördüğü tespit edilen kamu malları ekipler tarafından onarılıyor.