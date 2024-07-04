Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada hudutlarda engellenen bin 216 şahıs ile birlikte yıl içerisinde engellenen kişi sayısının 63 bin 433'e ulaştığı kaydedildi. Bakanlık, TSK unsurlarınca düzenlenen operasyonlarda 57'si son bir haftada olmak üzere yıl başından bu yana bin 327 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığı faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından icra edilen toplantıda, son bir hafta içerisinde hudutlarda, 9’u terör örgütü mensubu olmak üzere 328 şahsın yakalandığını, 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 6 bin 29 olduğunu duyurdu.

Son bir haftada hudutlarda engellenen bin 216 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 63 bin 433’e ulaştığı kaydedilirken, Milli Savunma Bakanlığı'nın tüm birlik ve kurumları ülkemizin savunma ve güvenliği için nitelik ve nicelik olarak her geçen gün daha da güçlenmekte, üstlenmiş olduğu tüm görevleri başarıyla yerine getirdiği kaydedildi.

Son bir hafta içerisinde hudutlarda, 9’u terör örgütü mensubu olmak üzere 328 şahıs yakalanmış; 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6.029 olmuştur.Son bir haftada hudutlarda engellenen 1.216 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde… pic.twitter.com/shy7N44dSe— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 4, 2024

"Son bir asrın en kapsamlı ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesine kararlılıkla devam etmektedir" denilen açıklamada, "Irak ve Suriye’nin kuzeyinde icra edilen başarılı operasyonlarla 57’si son bir haftada olmak üzere bu yılın başından itibaren 1.327 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos’ta bulunan terör hedeflerine yönelik 3 Temmuz’da icra edilen hava harekâtıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 37 hedef başarıyla imha edilmiştir. İcra edilen hava harekâtında azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılmış, hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir" denildi.