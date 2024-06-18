Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Dilovası Hastane Yolu Viyadük Yapım Projesi’nde” şuana dek 40 kirişin montajını gerçekleştirdi. Yapıdaki ilerleme oranı yüzde 80 olduKOCAELİ (İGFA) - Kent merkezinde olduğu gibi diğer ilçelerde de güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağını genişleten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi durmaksızın çalışıyor.

Bu bağlamda Büyükşehir'in Dilovası Devlet Hastanesi’ne güvenli ve konforlu ulaşım için projelendirdiği 935 metre uzunluğundaki yeni yol ile 212 metrelik köprü inşası tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir tarafından ulaşım ağına kazandırılacak yeni yol ve devamındaki köprü vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak. Bölge sakinlerini metrelerce yol yapmaktan kurtaracak yeni yol, Dilovası Devlet Hastanesi’ne ulaşımı oldukça kolaylaştıracak.

212 METRE UZUNLUĞUNDA KÖPRÜ

Kocaeli genelinde yeni yollar ve köprüler inşa ederek vatandaşların hayatına değer katan Büyükşehir, alternatif çözümlerle kent içi trafiğini rahatlatacak ulaşım projelerine devam ediyor. Bu doğrultuda Büyükşehir, Dilovası Devlet Hastanesi’ne ulaşımını sağlayacak 935 metre uzunluğundaki yol üzerinde 212 metre uzunluğunda 14 metre genişlikte 6 açıklıklı bir de köprü inşa ediyor.

40 KİRİŞ TAMAM, 20 KİRİŞ DAHA

Üretimi tamamlanan 60 öngerilmeli kirişin 40’ının montajını köprü üzerine yapan yüklenici firma, kalan 20 kirişi ise önümüzdeki günlerde monte edecek.

Proje kapsamında bütün orta ayakların imalatını bitiren ve döşeme betonunu döken ekipler, köprü dışındaki bütün yolların şevlendirme, terasman ve yağmur suyu kanallarının imalatını tamamladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın sevk ve kontrolünde devam eden çalışmaların en kısa zamanda tamamlanması planlanıyor.

Proje tamamlandığında Dilovası Devlet Hastanesi’ne ulaşım daha güvenli ve konforlu hale gelecek. 935 metrelik 1x1 yol ve devamındaki 212 metre uzunluğundaki 6 açıklıklı 7 ayaklı köprü tamamlandığında ilçe sakinleri,

İstiklal Caddesi üzerinden hastaneye daha kısa sürede ulaşacak. İlçe köyleri ile birlikte Mimar Sinan ve Orhangazi mahallelerinde yaşayan vatandaşların hastaneye ulaşımını kolaylaştıracak projede ilerleme oranı yüzde 80 seviyesine geldi.