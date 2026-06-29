Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları sonrası zarar gören yollarda üstyapı yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarla, bozulan sokaklar yeniden konforlu ve güvenli hale getiriliyor.

KOCAELİ (İGFA) - İSU Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı çalışmalarının ardından başlatılan üstyapı yenileme çalışmaları etaplar halinde ilerliyor. Büyükşehir ekipleri, 1668 ve 1669 sokaklarda yenileme çalışmalarını tamamlarken 1641 ve 1634/1 sokaklarda asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor.

SOKAKLAR TEKER TEKER ONARILACAK

Mahalle genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında 1644, 1645, 1645/1, 1646, 1647/1, 1639, 1636, 1641, 1634/1, 1668, 1669, 1632 ve 1632/1 sokaklarda da üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek. Ayrıca Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ile Sırasöğütler Caddesi 1605 Sokak'ta asfalt onarım çalışmaları yapılacak.

Çalışmalar kapsamında toplam 7 bin 853 ton plent miks temel (PMT) ile 3 bin 830 ton asfalt kullanılacak. Yapılan çalışmalarla mahalledeki ulaşım altyapısı güçlendirilerek vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunulması hedefleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yol yenileme çalışmalarını belirlenen program doğrultusunda sürdürmeye devam ediyor.