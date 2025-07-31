Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, Mavi Bayraklı plajlarda ailelerin ve çocukların güvenliği için sürekli görev yapıyor. Bu kapsamda son 15 günde plajlarda kaybolan 11 çocuk, kısa sürede bulunarak ailelerine teslim edildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, ailelerin mavi bayraklı plajlarda serinleyip eğlenebilmesi için özveriyle görev yapıyor.

Plajlarda huzur ve güvenliği sağlayan ekipler, oyun coşkusuyla ailelerinden bir anlık ayrılan çocukları büyük bir hassasiyetle bularak, sevgi dolu kucaklaşmaların yaşandığı anlara tanıklık ediyor. Bu duyarlı çalışma sayesinde endişe dolu yürekler huzura kavuşuyor.

Zabıta ekipleri, son 15 gün içinde kaybolan 11 çocuğu kısa sürede bularak ailelerine teslim etti. Sahillerin koruyucu meleği gibi çalışan ekipler, miniklerin güvenliğini sağlama konusundaki hassasiyetleriyle ailelerin yüreğine su serpiyor. Yaşanan sevinç dolu kavuşmalar, zabıta ekiplerinin ne denli önemli bir görevi üstlendiğini bir kez daha gösterdi.

GÜVENLİ VE NEŞELİ YAZ GÜNLERİNİN TEMİNATI

Kocaeli’nin parlayan sahillerinde güvenliğin ve huzurun simgesi haline gelen zabıta ekipleri, yaz mevsiminin coşkusuna güven ve neşe katmaya devam ediyor. Çocukların ve ailelerin yüzündeki mutluluğu görmek, ekiplerin en büyük ödülü oluyor. Ekipler, sezon başından bu yana Kandıra ve Gebze Bayramoğlu sahilinde bir anlık dalgınlık sonucu kaybolan toplamda 35 çocuğu ailelerine teslim etti.