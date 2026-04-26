Türkiye Basketbol Ligi 2025-2026 Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, kupasına kavuştu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, şampiyonluk kupasını kaldırdı. Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törenle kupasına kavuşan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, coşkusunu seyircisiyle birlikte paylaştı.

Çayırova Kapalı Spor Salonu'ndaki programa Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı Sporcuları ve teknik heyeti ile yüzlerce Çayırovalı sporsever katılım sağladı.

Törende ilk olarak, tüm basketbolcular tek tek anons edilerek, kurulan sahneye çıktı. Daha sonrasında ise kaptan Hakan Yapar, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanvekili Harun Erdenay'ın elinden kupayı aldı ve salondaki coşku doruk noktasına ulaştı. Başkan Çiftçi, basketbolcular ve teknik heyet, protokol üyeleriyle birlikte kupa sevincini yaşadı ve objektiflere poz verdi.

'BASKETBOLDA TARİH YAZDIK'

Kupa töreninde basketbolcularla birlikte coşkuyu paylaşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, burada yaptığı açıklamalarda şunları dile getirdi; 'Çok mutluyuz, rabbimize şükürler olsun. Basketbol takımımızı 5 yıl önce kurduk ve basketbolda tarih yazarak, üst üste kupalar aldık ve süper lige yükseldik. Seyircilerimizle, Çayırovalı hemşehrilerimizle ve oyuncu kardeşlerimizle birlikte çok zorlu bir maratonu geride bıraktık ve bugüne geldik. Çayırova'da 7'den 70'e herkesin spor yapmasını çok önemsiyoruz. Bizim iddiamız Çayırova'yı spor kenti yapmaktı bunun da büyük bir meyvesini basketbolda aldık ve ikinci kapalı spor salonumuzun da inşaatını tamamladık. Bugün basketbol takımımızın süper lige yükselmesi vesilesiyle kupamızı kaldırma sevinci yaşadık.'