Türkiye'nin en genç, en dinamik ve en renkli festivali EnFest, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonluğunda tüm hızıyla devam ediyor. Renkli ve coşkulu görüntülerin yaşandığı festivalde, adrenalin tutkunları için hazırlanan bungee jumping platformu büyük ilgi görüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İzmit Milli İrade Meydanı'nda düzenlediği EnFest, adrenalin dolu anlara sahne oluyor. Festival alanına kurulan bungee jumping platformu adrenalin tutkunu gençlerin yoğun ilgisini görüyor. Uzman ekipler eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında kurulan bungee jumping platformu festivalin en dikkat çeken noktalarından biri oldu. Gençler, metrelerce yükseklikten kendilerini boşluğa bırakarak heyecan dolu anlar yaşadı.

MEYDANDA HEYECAN VE ALKIŞ BİR ARADA

Atlayış anlarını izleyen vatandaşlar, gençlerin cesaretini alkışlarla destekledi. Katılımcılar ise bu anları cep telefonlarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi. Bungee jumping etkinliği EnFest'in ilk gününde en çok ilgi gören aktiviteler arasında yer aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen EnFest, gençlere yalnızca eğlence değil, farklı deneyimler de sunmayı hedefliyor. Festival boyunca müzik performansları, spor etkinlikleri, atölyeler ve sokak sanatları gibi birçok etkinlik gençlerle buluşuyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen EnFest, 19 Mayıs akşamına kadar devam edecek. Etkinlik programında konserler, DJ performansları, e-spor turnuvaları ve çeşitli sahne etkinlikleri yer alıyor.