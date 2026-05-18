İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda ilk kez düzenlediği 3X3 Basketbol Gençlik Kupası büyük heyecana sahne oldu. Başkan Dr. Cemil Tugay'ın da tribünden takip ettiği turnuvada gençler hem ter döktü hem şölen yaşattı. Tugay, 'İzmir'den şampiyonlar çıkacak' dedi

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sporu kentin dört bir yanına yayma amacıyla, düzenlediği Üniversiteliler 3X3 Basketbol Gençlik Kupası tamamlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 'İzmir 19 Mayıs ruhuyla canlanıyor' sloganıyla gerçekleştirilen iki günlük turnuva, ilk kez Gündoğdu Meydanı'nda portatif basketbol sahası kurularak düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, turnuvanın final maçını gençlerle birlikte izleyerek heyecana ortak oldu.

İlk dörde giren sporculara madalyalarını ve kupalarını Başkan Dr. Cemil Tugay takdim etti. İki, günlük maratonun ardından Ege Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Zengos takımı birinci, İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Not Like Us takımı ikinci, İztülüler takımı üçüncü, Yaşar Üniversitesi takımı ise dördüncü oldu. Birinci takım 40 bin lira, ikinci takım 30 bin lira, üçüncü takım 20 bin lira ve dördüncü olan takım ise spor ekipmanları ile ödüllendirildi. Ödüllerin ardından dört takım ve Başkan Tugay, el ele vererek 'İzmir' diye bağırdı.

SPOR KENTİ İZMİR

Ödül töreninde konuşan Başkan Tugay, sözlerine gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak başladı. Turnuvanın İzmir'e çok yakıştığını söyleyen Başkan Tugay, 'Biz daha önce Karşıyaka'da böyle bir organizasyon yapmıştık. Gündoğdu Meydanı'nda bunu yapmak hayalimdi. Sizleri izlerken 'iyi ki yaptık' dedim. İzmir'e sporun çok yakıştığını, İzmir'in genlerinde spora ve sporcuya dair çok şey olduğunu biliyoruz. Onları uyandırmaya çalışıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki, İzmir'den çok büyük sporcular, şampiyonlar çıkacak. Özellikle basketbolda İzmir'in Türkiye'de hiçbir yerde olmayan bir potansiyeli. Onun için bu tablo beni çok mutlu etti. Ülkemizin gençlerinin çok güzel bir geleceğe sahip olması yürekten dileğimiz. Gençlerle birlikte çok çalışacak bunu başaracağız' ifadelerini kullandı.

Birinci Zengos takımının kaptanı İbrahim Er, 'Çok güzel organizasyon olmuş. Biz de oynarken çok keyif aldık. Zorlu, güzel maçlar oynadık, sonunda da şampiyon olduk. İki gün mücadele ettik, kazandık, mutluyuz' diye konuştu. İkinci olan Not Like Us takımının kaptanı Kerem Yüce ise, 'Çok güzel bir organizasyondu. İki gündür buradayız. Yorulduk, çok ter attık ama çok keyifliydi; hepimiz çok eğlendik. Birinci takımı da tebrik ediyoruz. Biz de elimizden geleni yaptık. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Devamını kesinlikle bekliyoruz. Katılacağız, daha şampiyon olacağız' dedi.