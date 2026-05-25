Bursa'da İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüpler Arası Bölge Finallerinde de farkını ortaya koydu. 40 dansçı ile 3 kategoride yarışmalara katılan İnegöl Belediyesi ekibi, 3 birincilikle adını Türkiye finallerine yazdırdı.

BURSA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Nisan ayında düzenlenen Kulüpler Arası Halk Dansları Bursa İl Yarışması'nda adeta İnegöl rüzgarları estirip 3 birincilik ve 1 ikincilik elde eden İnegöl Belediyespor Halk Dansları Topluluğu, bölge finallerine adını yazdırmıştı.

İnegöl oyunlarının kendine has ritmi, estetiği ve güçlü sahne duruşuyla her gösteride izleyenleri büyüleyen İnegöl Belediyesi ekibi, yöresel figürlerin ustalıkla sergilendiği performanslarıyla bölge finallerinde de adından söz ettirmeyi başardı.

KATILDIKLARI 3 KATEGORİDE DE 1'İNCİ OLDULAR

İnegöl'ün kültürel mirasını sahneye taşıyan İnegöl Belediyesi Halk Dansları Ekibi, hedefini Türkiye finalleri olarak belirleyerek bölge finallerine 3 ayrı kategoride 40 asil ve 8 yedek dansçı ile katılım sağladı. Bolu, Kastamonu, Zonguldak ile birlikte Bursa il ve ilçelerden; Kestel, Nilüfer, Gemlik, Osmangazi ekiplerinin yer aldığı bölge finallerinde İnegöl Belediyesi Halk Dansları Ekibi katıldığı 3 kategoride de birincilik ipini göğüslemeyi başardı. Minikler Geleneksel Düzenlemesiz Dal, Gençler Geleneksel Düzenlemeli Dal ve Gençler Karma Geleneksel Düzenlemesiz Dal kategorilerinde birincilik İnegöl Belediyesi Halk Danslarının oldu.

Kültürünü sahneye taşıyan, her adımında İnegöl'ün ruhunu hissettiren İnegöl Belediyesi Halk Dansları Ekibi, elde ettiği bu başarılarla Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Finaller 3-4 Haziran tarihinde Manisa'da gerçekleştirilecek.