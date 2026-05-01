KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele Yeşilyurt Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde 'Başiskele Kavşağı Yapım İşi' kapsamında üstyapı imalatı yapılacak. Gerçekleşecek çalışmalar nedeni ile D-130 Karayolu Başiskele istikameti geçici olarak araç trafiğine kapatılacak ve alternatif güzergahlar kullanılacak. Çalışma süresince sürücülerin ve yayaların trafik işaret ve işaretçilerine dikkatle uymaları hatırlatılırken, olası yoğunluk ve gecikmelerin önüne geçilebilmesi adına alternatif güzergâhların tercih edilmesi tavsiye ediliyor.

2 MAYIS'TA SON BULACAK

Başiskele Yeşilyurt Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde 1 Mayıs 2026 Cuma günü (yarın) saat 22.00 itibariyle başlayacak çalışmaların 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 06.00'ya kadar devam etmesi planlanıyor. Bu süre zarfında bölgede ulaşım kontrollü şekilde sağlanacak.