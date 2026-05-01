İlçeye diktiği ağaçlarla Melikgazi'ye yıllar kazandıran Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, İldem Bölgesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda 10-15 yaşında çınar yapraklı dut ağaçları dikti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi'yi hızla yeşillendirmek için çeşitli türdeki büyük ağaçları toprakla buluşturduklarını hatırlatan Başkan Palancıoğlu, 'Melikgazi'mizi yeşillendirmek için birçok alanda ağaç dikim çalışmaları yapıyoruz. Ağaç dikmek ahirete yatırım yapmak gibidir. Hayırların en büyüklerinden bir tanesi de ağaç dikmektir. Melikgazi Belediyesi olarak sloganımız 'Fidan Değil Ağaç Dikiyoruz'. Ağaçlarımız çok büyük olduğu için elle değil; kepçeyle dikiyoruz. 10-15 yaşında 25-30 kutur genişliğinde çınar yapraklı dut ağaçlarımızı İldem bölgesinde Alpaslan Türkeş Bulvarımızdaki refüje diktik.

Saksılı ağaçlarımızı yılın 365 günü dikebiliyoruz. Mevsimini beklemeye gerek kalmıyor. Damlama sulamayla da ağacın köküne sulama işlemi yaptığımız için ağacın büyüyen kökleri yola zarar vermiyor. Melikgazi'nin her bölgesine bu ağaçlardan dikiyoruz. Mesai arkadaşlarımızın da eline sağlık. Sağ olsunlar özveriyle çalışıyorlar. Tam 5.000 tane çınar, dut, ıhlamur ve diğer ağaçlardan aldık. Melikgazi'ye süre kazandırıyoruz. 10-15 sene küçük fidanın büyümesini beklemeden, büyümüş ağaçları dikerek ilçemizin hızla yeşillenmesini sağlıyoruz. Bütün bölgelerimizde ağaçlandırma çalışması bitti ve ışıklandırma devam ediyor. Hayırlı olsun.' dedi.