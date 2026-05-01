Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kent Adımları: Kocaeli Yaya Ulaşım Stratejileri Kocaeli Yaya Ulaşımı Eylem Planı Çalıştayı'nda, güvenli ve kapsayıcı bir kent hedefi doğrultusunda yaya ulaşımının mevcut sorunları ve çözüm önerileri çok paydaşlı bir yaklaşımla ele alındı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Kocaeli Yaya Ulaşımı Eylem Planı Çalıştayı ile ulaşım planlamasının en önemli bileşenlerinden biri olan yaya ulaşımı masaya yatırıldı.

Çalıştay; kamu kurumları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri başta olmak üzere yaya ulaşımıyla doğrudan ilişkili tüm paydaşları bir araya getirdi. Kentin yaya hareketliliği 5 farklı stratejik odak grubu üzerinden analiz edilirken yaya ulaşımına dair mevcut sorunları ve bu sorunların etkileri çok paydaşlı bir yaklaşım ile değerlendirildi.

Kocaeli Yaya Ulaşımı Eylem Planı Çalıştayı'nın açılış törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, Ulaşım Daire Başkanı Salih Mülayim ve çalıştay paydaşları katılım sağladı. Programda, açılış konuşması Genel Sekreter Hayri Baraçlı tarafından gerçekleştirildi. Yaya stratejilerinde erişilebilirliğinin önemine değinen Dr. Baraçlı, 2024 yılında tamamlanan SKUP ile Kocaeli Ulaşım Eylem Planı'nın hazır olduğunu belirtti.

DEZAVANTAJLI BİREYLER İÇİN KAPSAYICI YAKLAŞIM

Genel Sekreter Dr. Baraçlı, konuşmasının devamında ise ulaşım çalışmalarında hem lastik, hem raylı sistemler hem de deniz ulaşımı ile çözümler ortaya koyarken yürünebilir şehir anlayışını da ön planda tuttuklarını söyledi ve şunları ekledi: 'Türkiye'de fırsatlar oluşturabilecek bir şehir anlayışı içerisinde hareket ederken farklı boyutta düşüncelerimizi ortaya koymamız gerekiyor. Bunun için yaya erişim manifestosu oluşturma gayreti içerisindeyiz. Bunu düşünürken dezavantajlı bireyleri göz ardı edilmeyecek şekilde de yaya ulaşım yollarına erişim sistemini oluşturmamız lazım.' Baraçlı'nın açılış konuşması ardından İletişim Uzmanı Murat Çağatay tarafından çalıştayın sunumu yapıldı.

Uzmanlık alanlarına göre farklı tematik masalarda bir araya gelen katılımcılar; günlük yaya kullanıcıları, esnaf ve yerel işletmeler, sivil toplum kuruluşları ve uzmanlar, kurumsal paydaşlar ile kırılgan kullanıcılar başlıkları altında görüş alışverişinde bulundu. Bu oturumlarda, mevcut yaya altyapısının durumu, karşılaşılan fiziksel ve yönetsel sorunlar, güvenlik ve erişilebilirlik ihtiyaçları ile çözüm önerileri detaylı şekilde ele alındı. Paydaşların ortak akıl çerçevesinde ortaya koyduğu çıktılar, kentin tüm kullanıcıları için daha güvenli, erişilebilir ve yaşanabilir bir yaya ulaşım ağı oluşturulması adına yol gösterici nitelik taşıyor.